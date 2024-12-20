Bartın Üniversitesinin (BARÜ) yürütücülüğündeki BİRUS Projesi kapsamında gerçekleştirilen sempozyumda, alanında uzman konuklar tarafından küresel boyutta yaşanan iklim değişikliğine yönelik yeni yaklaşımlar ele alındı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Avrupa Birliği (AB) IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında hazırladığı “İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın’da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması” (BİRUS) projesi çerçevesinde bir sempozyum düzenlendi. Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ve Bartın Belediyesinin paydaşı olduğu proje kapsamında “İklim Dayanıklılığı: Uyum Stratejileri ve Önlemler” temasındaki sempozyum yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Paydaş kurumlardan toplumsal çalışmalarda iş birliği vurgusu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmalarını paydaş kurum ve kuruluşlardan gelen yetkililer yaptı. İlk olarak sahneye gelen Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Sancar Biçer, “İklim değişikliği politikalarının ulusal düzeyde belirlenmesi ve uygulanmasının yanı sıra coğrafi, ekonomik, sosyal ve çevresel şartlara göre farklılaşan riskler nedeniyle genel analiz uygulamalarının önemi artmaktadır. İklim değişikliğiyle uyumun etkili bir şekilde sağlanması ve etkilerinin azaltılması için yerel düzeyde atılan adımlar mücadelenin temel taşlarından birini oluşturmaktadır” dedi.

Bartın Vali Yardımcısı, Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Uğur Karakaya “Küresel iklim değişikliğinin yaşandığı günümüzde kuraklık riski, kıtlık riski ve taşkınlar bizleri her alanda çeşitli politikalar geliştirmeye zorlamaktadır. Yaşanan afet olaylarının yıkıcı etkilerini en aza indirmek hedefiyle Bartın’da uygulanacak erken uyarı sistemleri, makro düzeyde bölgemiz ve ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ise “İklime uyumla alakalı çalışmalarda ülkemizde yürütülen uygulamalar çok önemli bir yer tutmaktadır. Gerek üniversitelerimiz gerek kurumlarımız su kıtlığı konusunda öncü projeler yürütmektedir. Bartın özelinde de hem taşkınla hem kuraklıkla mücadele var. Değişen iklim ve sıcaklık şartlarına adapte olabilmek için güç birliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye belirtti.

İklim değişikliğinde kolektif çalışmanın önemine değinildi

Programda konuşan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “İklim değişikliği, bugün küresel anlamda karşı karşıya olduğumuz en büyük çevresel sorunlardan biri olarak karşımızda durmaktadır. Bartın Üniversitesi olarak bizler de BİRUS projemiz ile su kıtlığı ve taşkınların önlenmesine yönelik disiplinler arası bir konsorsiyumla oluşabilecek doğal afet risklerini en aza indirme yönünde çalışmalar yapıyoruz. Şehrimizin daha yaşanılabilir yarınları olması hedefiyle projemizin, ülkemizde bu alanda çalışmalar yapan kurumlarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün ise iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmaların önemine değinerek “İklim değişikliği sorunları hayatımızı ve çevremizi önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sorunun çözümü için devletlerin ve bireylerin sorumluluk alması, doğal alanların korunması ve arazi kullanımının dengelenmesi gerekmektedir. Sorun küresel ise çözüm de küreseldir. Her birimiz elimizi taşın altına koyarak en nitelikli şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar söz aldı. İklim değişikliğiyle mücadelede iş birliğinin önemini vurgulayan Hasar, “İklim değişikliği ekonomik, sosyal, kültürel her yönüyle yaşantımızı değiştiren bir olgu. Bu doğrultuda uyum ve dayanım noktasında daha kolektif bir çalışma sürecine girdik. Çünkü günümüzde iklim krizinin yol açmış olduğu afetlerle karşı karşıyayız. Bu yüzden dirençli şehirler, dirençli toplumlar oluşturmamız gerekiyor. Bütün kurum kuruluşların koordinasyonuyla karbon emisyonunun azaltılması başta olmak üzere yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğine uyumda uluslararası iş birliğiyle çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kadıoğlu, afet yönetimini anlattı

Programda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tarafından “Küresel İklim Değişikliği ve Bartın” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

İklim değişikliğinin sıcaklık ve yağış üzerindeki etkilerine değinen Prof. Dr. Kadıoğlu, “İklim değişikliğinin en önemli sebebi insandır. İnsan elinin değdiği bozulma ve sıcaklık artışı, ekolojik sistemlerde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Gelecekte yağış azalması da öngörülürken kar yağışlarının yağmura dönüşmesi beklenmektedir. Afetlerde ise maruz kalma ve etkilenme oranlarının azaltılması insan gücüyle yapılacak çalışmalarla en aza indirgenebilecektir. Bu noktada kurumlar arası çalışmalarla iyileştirme, risk azaltma ve müdahale programları ile afet yönetimini gerçekleştiriyoruz” diyerek bilgilendirmelerde bulundu.

Bartın’da iklim değişikliğinin etkileri konuşuldu

Orman Yüksek Mühendisi Sabri Avcı “Türkiye’de Ormanlar, Ormancılık ve İklim” başlığında Bartın ve Batı Karadeniz genelindeki iklim değişikliklerine dikkat çekti. Orman Yüksek Mühendisi Avcı, Bartın’da yaşanan iklim değişikliği ve yoğun yağışların taşkınların sıklığını ve şiddetini artırdığını belirterek BİRUS kapsamında yapılacak sistemlerinin kente katkı sağlayacağını vurguladı.

BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz ise “Sürdürülebilir Çevrelere Yönelik İklim Uyumlu Çözümler” konusunda mevcut arazi topoğrafyası ile uyumlu tasarımların, yağmur suyu kontrolünün, geçirimsiz yüzeylerin en aza indirilmesinin şehre katkılarını aktardı. Ayrıca enerji tasarrufu noktasında ekolojik çözüm yollarını görseller üzerinden anlattı.

Panellerde BİRUS projesinin detayları aktarıldı

Öğleden sonraki oturumda ise “İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın’da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması” panelinde BİRUS proje ekibinden BARÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu, Doç. Dr. Mustafa Artar, Dr. Öğr. Üyesi Ercan Gemici tarafından çalışmaların son durumu aktarıldı. Proje kapsamındaki Bartın Çayı Havzası için taşkın erken uyarı sistemi geliştirilmesi, yağmur suyu hasadı ve yeşil çatı çözümlerinin pilot uygulamalarının yapılması, haritalama ve planlama çalışmalarının yürütülmesi ile iklim değişikliğinin etkilerine yönelik farkındalık toplantılarının düzenlenmesi gibi aktivitelerden bahsedildi.

Ayrıca gün boyu süren programda eş zamanlı olarak farklı salonlarda bildiriler sunuldu. Kapanış oturumunda ise Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu moderatörlüğünde bir değerlendirme paneli yapıldı. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz tarafından küresel ısınmanın etkileri, iklim değişikliğinin çevresel ve toplumsal sonuçları ve çözüm stratejileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Yoğun bir katılımla tamamlanan program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.