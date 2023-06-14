Türkiye’nin en çok öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan Bartın Üniversitesinde (BARÜ), TÜBİTAK destekleriyle düzenlenen etkinliklerle böcekleri seven çocuklar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Veysel Hüseyin Kalpakçı, Yaren Gökçe İler ve ikinci sınıf öğrencisi Yılmaz Kaan Öztaş’ın TÜBİTAK “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” dahilinde kabul edilen projeleri için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Toper Kaygın’ın danışmanlığında hayata geçen projeyle düzenlenen faaliyetlerde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Doğa ile ilgili bilgilerin verilip, böcekler tanıtıldığı etkinliklerde çocukların doğayı ve doğanın önemli bir parçası olan böcekleri yaşatma bilincinin geliştirilmesi hedeflendi.

Proje konusunda bilgi veren Prof. Dr. Kaygın “Bölümümüz öğrencileri ile doğayı ve doğanın önemli bir parçası olan böcekleri koruma ve yaşatma bilincini insana daha küçük yaşlarda iken aşılamak gerektiği düşüncesinden hareketle böyle bir proje hazırladık. Böceklerin, besin zincirinde, bitkilerin tozlaşmasında, doğada geri dönüşümün sağlanmasından kanser tedavisine kadar pek çok alanda önemli bir yeri olmasına rağmen ne yazık ki okul öncesi çocuklarımız tarafından fazla tanınmıyor. Projenin hedeflerinden biri bu farkındalığı sağlamaktır” dedi.

Kaygın, yapılan tanıtımların böceklere olan sevgi ve korumayı geliştireceğini de aktararak “Çocuklar sevdikleri ve tanıdıklarını korurlar. Genelde evde ya da çevrelerinde bir şekilde rastlaştıkları böceklerden ya korkmakta ya da tiksinmektedirler. Bu projede üniversiteli öğrencilerimiz çocuklara onları sıkmadan hatta eğlendirerek böceklerle ilgili doğru bilgileri aktarmaya, doğru bilinen yanlışları anlatmaya çalıştılar. Onlara doğa, çevre ve içinde yaşayan canlıları, böcekleri sevme, koruma bilinci aşılamak istediler. Böcekleri her yönüyle doğru tanıtma, onlara karşı olan ilgiyi arttırma, korku ve fobileri yıkma amacıyla etkinlikler düzenleyip, sunumlar yaptılar. Zararlı ve yararlı olan böcek türlerini tanıttılar. Esasen bütün bunlar projenin temel hedeflerindendi” diye konuştu.

Öğrenci projesinin yürütücüsü Veysel Hüseyin Kalpakçı ise proje çerçevesinde yapılan çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Bu projeye maddi destek sağlayan TÜBİTAK’a, proje yapmaya bizi teşvik eden Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun ve Dekanımız Prof. Dr. Birsen Durkaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Proje süresince tüm çalışmalarımızda yanımızda olan danışman hocam Prof. Dr. Azize Toper Kaygın’a, anaokulunda yaptığımız çalışmalarda bize daima destek veren, yardımcı olan 7 Eylül Anaokulu Müdürü Filiz Karaca başta olmak üzere, Müdür yardımcısı ve öğretmenlere, çocuklarla rahat çalışma imkânı veren velilere, sevgili anaokulu öğrencilerine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu projeyle çocuklarla birlikte çalışmak bizim için eğlenceli ve değerliydi. Proje ekibimizle birlikte önemli deneyimler kazandık” şeklinde konuştu.

Bartın Orman Fakültesi amfilerinde fotoğraflar üzerinden çeşitli tanıtımların yapıldı, ahşap ürünler konusunda ve hayvan tahnitleriyle ilgili bilgiler verildi. Yine bir TÜBİTAK 2209 projesi “Epoksi Reçine ile Öğreniyorum ve Üretiyorum” ile yapılan epoksi reçine içindeki böcek örneklerini de büyüteçle inceleyen çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Çocukların böcek korkularını yenmeleriyle onların ruhsal sağlığını ve zihinsel gelişimini desteklenmenin de hedeflendiği proje dahilinde Balamba Tabiat Parkında da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.