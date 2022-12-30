Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) patent başvurusu yapılan “Ahşap Koruma ve Kurutmada Akıllı Kazan Sistemi” tescil edildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) patent başvurusu yapılan “Ahşap Koruma ve Kurutmada Akıllı Kazan Sistemi” tescil edildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurusu yapılan “Ahşap Koruma ve Kurutmada Akıllı Kazan Sistemi” tescil edildi.

Bartın Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Üyesi Kadir Kayahan, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesinden Prof. Dr. Şeref Kurt ile Karabük Üniversitesi Orman Fakültesinden Doç. Dr. Hüseyin Yörür tarafından yapılan buluş ile iş gücü ve zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.

Verimliliğin de artırıldığı sistem hakkında bilgi veren Dr. Kayahan, “Tasarımı ve üretimi yapılan bu buluş az yer kaplayan, PLC ile kontrol edilebilen ve retensiyon miktarını artırmada kullanılacak sıvı azot sistemine sahiptir. Tasarlanan akıllı kazan sisteminin verimli çalışması, az yer kaplaması, iş gücü ve zamandan tasarruf sağlaması en önemli avantajları arasında yer almaktadır. Doktora tez konusu olan akıllı kazan sisteminde yapılan proje ve bilimsel çalışmalar ile verimli sonuçlar elde edilmiştir” dedi.

Buluşta emeği geçenleri tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bilginin öneminin her geçen gün artığı, üretim süreçlerine yoğun olarak girdiği günümüzde patent, marka ve tasarımlar öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda üniversite olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyor, bu bilinci yaygınlaştırmak için eğitimler düzenliyoruz. Hep daha iyisi için çaba gösterdiğimiz ve sürdürülebilir bir gelişim hedeflediğimiz bu sürece katkıları dolayısıyla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.