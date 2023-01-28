Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne (BŞEÜ) bağlı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (BARUM) talep eden sanayi kuruluşlarına ’Yorumlu Teknik Analiz Raporu’ vermeye başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne (BŞEÜ) bağlı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (BARUM) talep eden sanayi kuruluşlarına ’Yorumlu Teknik Analiz Raporu’ vermeye başladı.

Sanayi kuruluşlarının yaşadığı sorunların başında gelen Araştırma Geliştirme (AR-GE) ve Ürün Geliştirme (ÜR-GE) çalışmalarına destek sağlamak amacıyla BARUM’da yapılan analiz sonuçları bilimsel olarak yorumlanmakta ve firma talebi doğrultusunda teknik rapor olarak paylaşıldı. Bu hizmet ile gerek Bilecik’te gerekse ülke genelinde sanayi kuruluşlarına önemli bir hizmet verilmiş oldu.

“Üniversite-Sanayi iş birliğinin öncüsü”

Konuya ilişkin bir açıklama yapan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, BARUM’un çalışmaları ve gelecek hedefleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Rektör Beydemir, BARUM’un bir yandan akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına destek olduğunu diğer yandan ise çok geniş bir yelpazede çeşitli sanayi kuruluşlarına hizmet verdiğini belirtti. Üniversite-Sanayi iş birliğinde etkin rol oynayan BARUM için ‘Öncü’ tanımlaması yapan Rektör Beydemir, “Merkezimiz hem üniversitemiz akademisyenlerine hem de diğer üniversitelerin akademisyenlerine araştırma yapma imkanı sağlıyor. Öte yandan sanayi kuruluşlarının çalışmalarına bilimsel nitelik kazandırmalarına yardımcı oluyor. BARUM’da 2 gün gibi kısa bir sürede analiz ve teknik yorum raporlarını sanayicilerimize vermekteyiz. Rekabetçi piyasa koşullarında sanayicimizin yanında yer alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulusal ve Uluslararası Fuarlarda BARUM’a büyük ilgi

BARUM’un, sanayicilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve sektörün nabzını tutabilmek amacıyla çeşitli faaliyetlere katıldığını belirten Rektör Beydemir, “ Merkezimiz, 2022 yılında düzenlenen ve Kimya esaslı bir fuar olan TUKCHEM’e katılmıştır. Avrupa’nın en büyük poliüretan ve reçine fuarı olan PUTECH’e katılım sağlayacaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli konferanslar, kongreler ve fuarlar vasıtasıyla sektörel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 2022 yılının istatistik verilerine baktığımızda Merkezimizde analiz yaptıran sanayi kuruluşlarında 3 buçuk kat artış görülmektedir. BARUM’da yapılan analiz sayılarında ise 4 buçuk kat bir artıştan söz edebiliriz. Bu verilerin her geçen gün katlanarak devam etmesi ve sanayimizin üretimini bilimsel verilerle desteklenmesi için yoğun emek vermekteyiz” dedi.

“Web Of Science verilerine doğrudan katkı sunuyor”

Rektör Beydemir sözlerini şu şekilde sürdürdü, “BARUM sadece sanayi işbirliğiyle kalmıyor üniversitemizin akademisyenlerine bölge üniversitelerin akademisyenlerine de bilimsel katkıda bulunuyor. Üniversitemize baktığımız zaman bunu katkısını nasıl görebiliriz? Web Of Science verilerine baktığımızda dergilerde yayınlanan makale sayımız 2019 yılında 151 iken 2022 ye geldiğimiz de 250’leri geçmiştir. Bu da yüzde 63’lük bir yükselme anlamına gelmektedir. Atıf sayılarımıza baktığımızda 2019 yılında 800’lerdeyken atıf sayımız bugüne geldiğimizde 2600’lere yükselmiş durumdadır. Bu da merkezimizin üniversitemize ve bölge sanayimize ne kadar katkılar verdiğini zaten göstermektedir. BARUM bundan sonraki çalışmalarına da aynı hızla devam edecektir. Bilecik şeyh Edebali üniversitesi olarak laboratuvarımızı daima geliştiriyoruz ve daima farklı sanayi kuruluşları ile irtibat halindeyiz. Hem sanayi kuruluşlarına hem de üniversitemize ve diğer üniversitelere bilimsel katkıda bulunmaya devam edeceğiz”.