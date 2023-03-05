Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM), talep eden sanayi kuruluşlarına "Yorumlu Teknik Analiz Raporu" vermeye başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM), talep eden sanayi kuruluşlarına "Yorumlu Teknik Analiz Raporu" vermeye başladı.

BŞEÜ BARUM, sanayi kuruluşlarının yaşadığı sorunların başında gelen Araştırma Geliştirme (AR-GE) ve Ürün Geliştirme (ÜR-GE) çalışmalarına destek sağlamak amacıyla BARUM’da yapılan analiz sonuçlarını bilimsel olarak yorumlayarak, firma talebi doğrultusunda teknik rapor şeklinde paylaşıyor. Bu hizmet ile gerek kentte gerekse ülkedeki sanayi kuruluşlarına önemli bir hizmet veriliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, BARUM’un çalışmaları ve gelecek hedeflerini paylaştı.

“Üniversite-sanayi iş birliğinin öncüsü”

Rektör Beydemir, BARUM’un bir yandan akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına destek olduğunu, diğer yandan da çok geniş bir yelpazede çeşitli sanayi kuruluşlarına hizmet verdiğini belirtti. Üniversite-sanayi iş birliğinde etkin rol oynayan BARUM için öncü tanımlaması yapan Rektör Beydemir, “Merkezimiz hem üniversitemiz akademisyenlerine hem de diğer üniversitelerin akademisyenlerine araştırma yapma imkanı sağlıyor. Öte yandan sanayi kuruluşlarının çalışmalarına bilimsel nitelik kazandırmalarına yardımcı oluyor. BARUM’da 2 gün gibi kısa bir sürede analiz ve teknik yorum raporlarını sanayicilerimize vermekteyiz. Rekabetçi piyasa koşullarında sanayicimizin yanında yer alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ulusal ve uluslararası fuarlarda BARUM’a büyük ilgi”

BARUM’un sanayicilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve sektörün nabzını tutabilmek amacıyla çeşitli faaliyetlere katıldığını belirten Rektör Beydemir, “Merkezimiz, 2022 yılında düzenlenen ve kimya esaslı bir fuar olan TUKCHEM’e katılmıştır. Avrupa’nın en büyük poliüretan ve reçine fuarı olan PUTECH’e katılım sağlayacaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli konferanslar, kongreler ve fuarlar vasıtasıyla sektörel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 2022 yılının istatistik verilerine baktığımızda merkezimizde analiz yaptıran sanayi kuruluşlarında 3 buçuk kat artış görülmektedir. BARUM’da yapılan analiz sayılarında ise 4 buçuk kat bir artıştan söz edebiliriz. Bu verilerin her geçen gün katlanarak devam etmesi ve sanayimizin üretiminin bilimsel verilerle desteklenmesi için yoğun emek vermekteyiz” dedi.

“Web Of Science verilerine doğrudan katkı sunuyor”

Rektör Beydemir, “BARUM sadece sanayi işbirliğiyle kalmıyor, üniversitemizin akademisyenlerine, bölge üniversitelerinin akademisyenlerine de bilimsel katkıda bulunuyor. Üniversitemize baktığımız zaman bunun katkısını nasıl görebiliriz? Web Of Science verilerine baktığımızda dergilerde yayınlanan makale sayımız 2019 yılında 151 iken, 2022’ye geldiğimizde 250’leri geçmiştir. Bu da yüzde 63’lük bir yükselme anlamına gelmektedir. Atıf sayılarımıza baktığımızda 2019 yılında 800’lerdeyken atıf sayımız, bugüne geldiğimizde 2 bin 600’lere yükselmiş durumdadır. Bu da merkezimizin üniversitemize ve bölge sanayimize ne kadar katkılar verdiğini zaten göstermektedir. BARUM bundan sonraki çalışmalarına da aynı hızla devam edecektir. BŞEÜ olarak laboratuvarımızı daima geliştiriyoruz ve daima farklı sanayi kuruluşları ile irtibat halindeyiz. Hem sanayi kuruluşlarına hem de üniversitemize ve diğer üniversitelere bilimsel katkıda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.