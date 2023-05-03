Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencilerinin ihtisaslaşma alanına yönelik hidrojen üretiminde yeni ve çevreci bir yöntemle yüksek enerji elde ettikleri projeleri TEKNOFEST 2023’te ikincilik ödülü aldı.

Türkiye’de ve dünyada havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarının gözünün üstünde olduğu TEKNOFEST 2023’ün kazananları belli oldu. Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencilerinin yerli ve milli imkânlarla ürettikleri çalışmaların sergilendiği yarışmalarda BioHydroBattery takımı başarılarıyla gururlandırdı.

BARÜ Fen Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Dursun Kısa ile Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu’nun danışmanlığını yaptığı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans öğrencileri Ahmet Çelik ve Sude Dere’nin takımlarıyla aynı adı taşıyan “BioHydroBattery” adlı projeleri ikincilik ödülü aldı. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Fikir Kategorisinde (Üniversite ve Üzeri) ödül alan çalışmayla yeni yöntemler denenerek alternatif ve çevreci bir enerji taşıyıcısı olan hidrojen üretiminin araştırılması ve hayvansal atıklardan yüksek enerji elde edilmesi hedeflendi.

“Tam bağımsız güçlü Türkiye yolunda kararlı adımlar atılıyor”

TEKNOFEST 2023’ü yarınların aydınlık günlerinin habercisi olarak değerlendiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve onlara destek veren akademisyenleri tebrik etti.

Rektör Uzun, “Tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda TEKNOFEST’te umutlarımızı yeşerten gelişmelere tanıklık ettik. Yarınlarımıza olan güvenimizi tazeleyen bu dev organizasyonda geleceğimizi inşa ve ihya edecek gençlerimizle gururlandık. BARÜ ailesi olarak ‘Seyircisi değil odağında ol’ anlayışla öğrencilerimizle farklı kategorilerde yarışmalara katıldık. Yerli ve milli üretim anlayışını benimseyen, ülkesine değer katan ve geleceğin teknoloji liderleri olacak öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Üretmeleri ve ürettiklerini hayata geçirme noktasında onlara destek veren akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca Üniversitemizin ihtisaslaşma alanına yönelik hayata geçirilen ‘BioHydroBattery’ projesiyle öğrencilerimizin ödülle dönüyor olmalarını oldukça anlamlı buluyorum. Bu başarı ihtisaslaşma alanımıza yönelik çalışmalarımızın tabana yayılıyor olması bakımında da oldukça değerli. Tüm bileşenlerimizle birlikte bölgemizden başlayarak ortak geleceğimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

“Gücümüzü, öz potansiyelimize olan inancımızdan alıyoruz”

Ülkemizin son yıllarda bilim ve teknoloji alanlarındaki hızlı gelişimine de dikkat çeken Rektör Uzun, “Bu başarının en önemli nedenlerinden biri, yerli ve milli üretim anlayışımızdır. Üretmek, geliştirmek ve bunları sürdürülebilir bir şekilde geleceğe aktarmak oldukça önemlidir. Bu düşüncelerle geleceğe olan yürüyüşümüzdeki destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Bizlere olan inancını her fırsatta dile getirerek destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, daha iyiye ulaşma hedefimizdeki teşvikleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, nitelikli üretim ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi yönündeki katkıları için ise TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca farkındalığımızı arttıran ve öz potansiyelimize olan inancımıza işaret eden çalışmalarla gençlerimizi gelecek adına motive eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.