Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dahilinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarında 6 takımla yerini aldı.

Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için düzenlenen TEKNOFEST 2023 başladı. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturacak festivalde Bartın Üniversitesinden (BARÜ) 6 Takım yer alıyor. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışmasında 2 takımla BARÜ’yü temsil eden öğrenciler Eğitim Teknolojileri Yarışması, Sabit Kanat İHA Yarışması, Uluslararası Efficiency Elektrikli Araç Yarışması ve Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışmasında ise birer takımla katılıyorlar.

BARÜ vizyon projelerini TEKNOFEST’te tanıyor

Cumhuriyetin 100. yılında milli teknoloji hamlesi vizyonuyla geleceğe umutla bakan bir Türkiye için gençleri teknoloji yarışmalarında da bir araya getiren TEKNOFEST’te BARÜ’de yapılan çalışmalar anlatılıyor. TEKNOFEST’in paydaş kurumları arasında yer alan BARÜ, festival alanında kurulan stantta ülkemizin kalkınmasına değer katan çalışmalarını tanıtıyor. Ayrıca katılımcılara geçtiğimiz yıllarda yoğun bir ilgiyle gerçekleştirilen BARÜ 6. Ar-Ge Proje Pazarı hakkında bilgiler de veriliyor.

“Yarınlarımızı inşa ve ihya edecek olan gençlerimize güveniyoruz”

Gurur duyulacak bir heyecanı hep birlikte yaşadıklarını aktaran BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmesinde önemli bir motivasyon kaynağı olarak gördüğümüz TEKNOFEST’e bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Ekonomiden savunmaya, eğitimden toplumsal gelişmişlik düzeyine birçok alanda ülke olarak kazanımlarımızın sergilendiği festivalde geleciğimizi inşa ve ihya edecek gençlerimiz fikirleriyle yarışıyor. İnanıyorum ki inancımızı ve umudumuzu daha da artıran gençlerimiz yarınlarımızda söz sahibi olacak ve ülkemizin gelişimine değer katacaklardır” diye konuştu.

“Milli Teknoloji Hamlesiyle kazanan Türkiye olacaktır”

Rektör Uzun, teknolojinin geliştirilme sürecindeki azim ve kararlıkları dolayısıyla öğrencileri tebrik ederek “’Üreten Üniversite’ anlayışıyla alanında yetkin insan kaynağının, öğrencilerinin ve mezunlarının güç birliği yaptığı Üniversitemizde Milli Teknoloji Hamlesinin başarıya ulaşmasında yüksek katkı sağlanması hedeflenmektedir. BARÜ, bu noktadaki hedeflerini bugün elde ettiği kazanımların yanı sıra Türkiye’nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olmayı başararak yarınlara da taşımaktadır. Bu düşüncelerle öğrencilerimizle birlikte akademik ve idari insan kaynağımızı tebrik ediyorum. Her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a şükranlarımı sunuyorum. Daha iyiye ulaşma noktasındaki değerli katkıları için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, gençlerimize rol model olarak milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında teşvik eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.