Bartın Üniversitesi (BARÜ) sporcuları katıldıkları Türkiye Petank Şampiyonasında 2 altın ve 1 gümüş madalya alırken, takım halinde de Türkiye 3’üncüsü oldular.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye Petank (Küçükler-Yıldızlar-Gençler-Kadınlar-Erkekler) Şampiyonasından 3 madalya ve bir kupa ile döndü. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Şampiyonaya yaklaşık bin 250 sporcu katıldı. Müsabakalarda BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Turan Işıkfener Altın Nokta Türkiye Şampiyonu olurken, öğrencilerden Sena Öngen Altın Nokta Türkiye Şampiyonu ve Hilal Çaputlu ise Petank Tek Kadınlar Türkiye ikincisi oldu. Spor Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelebi koordinatörlüğündeki müsabakalarda Hilal Çaputlu, Zeynep Asena Çaputlu ve Sena Öngen’in olduğu takım ise üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “127’si milli sporcu olmak üzere toplamda bin 150 öğrencinin eğitimlerine devam ettiği Spor Bilimleri Fakültemizle yarınlarımıza değer katacak gençlerimizi en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Sürekli iyileştirme hedefiyle çıktığımız gelecek yolculuğunda öğrencilerimizi daha iyiye ulaşma noktasında destekliyoruz. Bu düşüncelerle genç sporcularımızı elde ettikleri başarılar dolayısıyla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Geleceğin sporcularını yetiştirme konusundaki gayretleri için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.