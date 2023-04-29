Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencilerinin yerli imkânlarla kampüsteki atölyelerinde ürettikleri sabit kanat İnsansız Hava Aracı (İHA) TEKNOFEST 2023’de gururlandırdı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e katılan Bartın Üniversitesi (BARÜ) TUNGA SAYE ekibi yüzde yüz yerli imkânlarla ürettikleri sabit kanat İnsansız Hava Aracı (İHA) ile büyük bir başarı elde etti. Türkiye’nin farklı illerinden 754 takımın başvuru yaptığı Savaşan İHA Yarışmasında finalist 22 takım arasına giren BARÜ’lüler, taktiksel zekâ ve kamikaze gibi zorlu etaplarda alkışlanacak bir performans gösterdi. Geçtiğimiz 2 yılda döner kanat yarışmalarına katılan TUNGA SAYE takımı böylece ilk defa katıldıkları sabit kanat yarışmasında 13’üncü sırada yer alarak umut verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tebrik etti

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları dahilinde, BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması Bursa Yunuseli Havalimanında gerçekleştirildi. Burada BARÜ TUNGA SAYE ekibinin bulunduğu standı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılımından donanımına kadar tamamı öğrenciler tarafından üretilen insansız hava aracı için tebrikleri iletti. Gençleri İnsansız Hava Araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışların önemine vurgu yapan Bakan Varank, BARÜ’lülere başarılar diledi.

“Bartın Üniversitesi olarak yarınlara iz bırakmak istiyoruz”

BARÜ’nün tüm bileşenleriyle geleceğe değer katmak için çalışmaya devam ettiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Teknoloji geliştiren, bilimle kalkınan bir Türkiye için gayret gösteriyoruz. Tribünde olmak, seyircisi kalmak bize göre değil, ‘Biz Odağında’ olmak istiyoruz. Tüm bileşenlerimizle teknoloji geliştirme süreçlerine katılım sağlamayı, milli ve özgün olanı üretmeyi, bu alanda girişimcilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin BAYRAKTAR TB3, Akıncı, Aksungur, Anka, Kızılelma gibi teknolojiler başta olmak üzere havada, karada ya da denizde ülkemizin gelişimine değer katan işlere imza atmalarını istiyoruz. Bu düşüncelerle gelecek yolculuğumuzda gösterdikleri gayretler dolayısıyla öğrencilerimiz ile onlara katkı sunan akademik ve idari insan kaynağımızı tebrik ediyorum. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Halil Balık başta olmak üzere yarınlarımızı inşa ve ihya edecek öğrencilerimize güvenerek destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca önümüzü aydınlatan stratejilerle ilerleyişimize destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a, genlerimize rol model olarak daha iyi bir dünya için teşvik eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BARÜ Kutlubey Yerleşkesinde kendilerine tahsis edilen atölyelerde çalışan TUNGA SAYE takımında Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Özgür Uzunca, Taha Enes Baykurt, Kevsernur Erginsu, Samet Yıldırım, Burak Özçelik, Ridha Chame, Berke Afşin; Fen Fakültesinden ise Ahmad Masood Sahak, Rabia Yazlı ve Batuhan Akçan yer alıyor.