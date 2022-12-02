Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri Arçelik’in düzenlediği “IoT Siber Güvenlik Eğitimi ve CTF” etkinliği sonunda yapılan Capture The Flag (CTF/Bayrağı Yakala) siber güvenlik yarışmasında ilk 3’te yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri Arçelik’in düzenlediği “IoT Siber Güvenlik Eğitimi ve CTF” etkinliği sonunda yapılan Capture The Flag (CTF/Bayrağı Yakala) siber güvenlik yarışmasında ilk 3’te yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Arçelik tarafından hackerların kullandığı yöntemlerin bilinmesini ve bunların iyi amaçlar için kullanılmasının sağlanması hedefiyle “IoT Siber Güvenlik Eğitimi ve CTF” etkinliği düzenlendi. İki gün süren seminerin birinci gününde katılımcılara embedded, mobil aplikasyon ve bulut güvenliği konusunda eğitimler verildi. İkinci gün ise 600 başvuru arasından seçilen 50 kişinin katıldığı Capture The Flag (CTF/Bayrağı Yakala) yarışması yapıldı.

Bartın Siber Vatan Projesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan danışmanlığında yarışmalara hazırlanan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Adem Ziya Akkaya ve Abdül Samed Doğan ile Bartın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı mezunu öğrencimiz Sefa Anar ilk 3’de yer alarak önemli bir başarı elde etti. Bu sonuçla öğrencilerimiz çeşitli ödüller ile birlikte Arçelik loT Siber Güvenlik ekibinde staj imkânı kazandı.

Ödül alan öğrencileri tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun elde edilen başarıların önemine vurgu yaptı.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak ‘Sürdürülebilir Gelişim’ ve ‘Proje Tabanlı Öğrenme’ hedefleriyle öğrencilerimizi daima daha iyisi için teşvik ediyoruz. Bu çerçevede ‘TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ çerçevesinde 6 dönemdir ilk 5’te yer alıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Konferansı HACKTRICK Capture The Flag/CTF (Bayrağı Yakala) yarışmasında öğrencilerimiz birincilik ödülüne sahip oldular. Vermiş olduğumuz ‘Proje Hazırlama ve Yönetme’ eğitimleri ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğinde yürütülen “Siber Vatan” eğitimlerinin ne denli önemli olduğuna şahit oluyoruz. Bu düşüncelerle elde ettikleri başarılardan dolayı öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizi geleceğe hazırlama konusundaki gayretleri için Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan’a da teşekkür ediyorum. Ayrıca bu örnek uygulamayı hayata geçiren, desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Lutfi Altunsu’ya şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.