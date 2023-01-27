Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Kural, Reşit Karabacak 23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Kural, Reşit Karabacak 23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda düzenlenen Reşit Karabacak U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Kural, Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen ve 41 ilden yaklaşık 550 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda 61 kiloda birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran Emre Kural, ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil etme hakkı da kazandı.

Elde ettiği başarıdan dolayı genç Milli Sporcu Emre Kural’ı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘Türk Sporu’na değer katma yönünde gurur duyulacak çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.

Rektör Uzun, “Spor Bilimleri Fakültemizde 127’si milli sporcu olmak üzere 1.150 öğrencimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösteriyoruz. Sporun parlayan yıldızları olarak gördüğümüz gençlerimizi sağlıklı, sürdürülebilir ve üretken bir yapıda hazırlıyoruz. Uluslararası standartlara sahip eğitim-öğretim ortamında alanında yetkin akademik ve idari insan kaynağımızla sürdürdüğümüz çalışmalardan gurur duyulacak sonuçlara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu düşüncelerle geleceğin sporcularını yetiştirme konusunda gayret gösteren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.