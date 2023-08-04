Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli halterci Taner Çağlar, Romanya’da düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonasında bronz madalya kazandı.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te organize edilen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası’nda mücadele eden Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Taner Çağlar, 109 kiloda 2 madalya almayı başardı.

BARÜ’lü milli halterci Taner Çağlar, koparmada 109 kiloda dördüncü, silkmede 194 kilo ile ikinci, toplamda ise 353 kilo ile Avrupa üçüncüsü oldu.

Elde ettiği başarıdan dolayı genç sporcuyu tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Bu dahilde her geçen dönem gayretlerimizi artırdık ve tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Geleceğin sporcularını yetiştirme konusunda öncü çalışmalar yapan Spor Bilimleri Fakültesinde Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Öğrencimiz Taner Çağlar’a ise başarılarını bir yenisini daha eklemesi dolayısıyla tebrik ediyorum. Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle çıktığımız bu yolculukta nice başarı hikâyeleri yazılacağından eminiz” ifadelerini kullandı.