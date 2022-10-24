Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli halterci Emre Öztürk, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda 2 gümüş madalya almayı başardı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli halterci Emre Öztürk, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda 2 gümüş madalya almayı başardı.

Arnavutluk’un Durres kentinde organize edilen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonasında mücadele eden Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Dilara Uçan’ın ardından bir madalya haberi daha geldi. Müsabakalarda 96 kiloda yarışan BARÜ’lü milli halterci Emre Öztürk, silkmede 191, toplamda ise 340 kiloyla 2 gümüş madalya kazandı. Avrupa ikincisi olan genç sporcuyu tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesinin en değerli bileşeni olan öğrencilerimizin başarıları her geçen gün taçlanarak artıyor. ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla ülkemizin gelişimine katkılar sunmaya devam ettiğimiz bu süreçte, bizler de nitelikli gençler yetiştirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu düşüncelerle elde ettiği başarılardan dolayı öğrencimiz Emre Öztürk’ü tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.