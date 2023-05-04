Türk girişimci tarafından geliştirilen ve BARÜ’den ödül alan hidrojen tabanlı proje dünyaya ihraç edilmeye başlandı. TEKNOFEST 2023’te tüm dikkatleri üzerine çekerek 1’inci seçilen proje yüzde 70 oranında yerliliğe sahip olmasıyla beraber dünyanın ilk hidrojenli scooteru olarak dikkat çekiyor.

Bartın Üniversitesi 3. Ar-Ge Proje Pazarında birinci olan “Askeri Uygulamalar İçin Yüksek Performanslı Hibrid Yakıt Hücresi Tasarımı” ile ilgili çalışmalar katma değeri yüksek yeni ürünlere dönüştü. Girişimci Erhan Demircioğlu tarafından geliştirilen sistem yüzde 70’e ulaşan yerlilik oranıyla dünyaya ihraç edilmeye başlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark’da kurulan HydroBorPEM Fuel Cell Technologies firması bünyesindeki çalışmalarla geliştirilen ürün, dünyanın en büyük havacılık, teknoloji ve uzay festivali TEKNOFEST 2023’te de birinci olmayı başardı. TEKNOFEST “Girişim Programı” çerçevesinde dünyanın ilk hidrojenli scooteru Hebunk’a 300 bin liralık hibe desteği sağlandı.

“BARÜ ile attığımız ilk adım bugünlere ulaşmamızda bizi motive etti”

BARÜ 3. Ar-Ge Proje Pazarında elde ettikleri başarının kendileri için bir eşik olduğunu kaydeden Demircioğlu, “2019 yılında henüz daha yeni şirketi kurmuşken Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen 3.Ar-Ge Proje Pazarına katılmıştık. Etkinlik kapsamında 200’ün üzerinde projeyi geride bırakarak Birincilik Ödülü almıştık. Bu bizim hidrojen teknolojileri alanındaki ilk birincilik ödülümüzdü. O dönemlerde ülke gündeminde hidrojen enerjisi olmamasına rağmen yenilikçi projemiz değer görmüştü. Bizim için hem manevi olarak motivasyon kaynağı hem de aldığımız nakdi ödülle can suyu oluşturmuştu” dedi.

“Geldiğimiz noktada artık ürünlerimizi dünyaya ihraç ediyoruz”

Demircioğlu, 2019 yılında yanan meşalenin önlerini aydınlatmaya devam ettiğini de aktararak “4 yıl önce Bartın Üniversitesi ve Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun ile tanıştık. O günden bu güne irtibatımızı sürdürdük. Değerli Rektörümüz ihtiyacımız olduğu her an yanımızda oldu ve bize destek verdi. Bugün 2023 yılında şirketimiz Türkiye’de yüzde 70 yerlilik oranıyla ürünler üretiyor. Hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de dünyaya ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bu başarımızda Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarının büyük katkısı var. Yürüdüğümüz bu zorlu yolda yanımızda olduğu için Bartın Üniversitesine ve Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Üniversite olarak yarınlarımıza değer katmanın kıvancını yaşıyoruz”

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Demircioğlu ile birlikte Milli Teknoloji Hamlesine inanan tüm girişimcileri tebrik ederek “İlkini 2017 yılında düzenlediğimiz Ar-Ge Proje Pazarı heyecanının dalga dalga büyüyerek bu güne ulaşmasından büyük bir kıvanç duymaktayız. İlk kıvılcımın oluştuğu günden bu yana binlerce kişi projeleriyle birlikte bilim ve teknoloji festivalimize katılım sağladı. Geleceğe farklı bir ufuk çizgisi çizmek için çıktığımız bu yolculukta hedeflerimize adım adım ilerlemenin ve yarınlarımıza değer katmanın sevinci içeresindeyiz. ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ için hayal kuran, düşünen, çaba gösteren herkesi tebrik ediyor, başarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BARÜ’de yeni heyecan 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde yaşanacak

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) geçtiğimiz yıllarda yoğun bir ilgiyle gerçekleştirdiği “Ar-Ge Proje Pazarı”nın etkinliği altıncısı 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bölgenin en önemli bilim ve teknoloji organizasyonlarından biri olan etkinlikte dereceye giren proje sahiplerine toplamda 130 bin TL’nin üzerinde ödül verilecek. BARÜ’nün “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere tematik olarak düzenlediği proje pazarıyla ilgili ayrıntılar web sayfasından (https://projepazari.bartin.edu.tr/) ilan edildi. Kamu-sanayi-üniversite iş birliğinin önemli bir örneği olan etkinlikte proje sahipleri ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi sağlanarak potansiyel iş birliktelikleri kurulmasını yönünde imkânlar sağlanacak.