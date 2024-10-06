Bartın Üniversitesinden (BARÜ) Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Yerli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Lisansüstü Tez ve Yayın Ödülleri kapsamında “Yılın Tezi Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından araştırmacıların tüm bilim dallarındaki çalışmalarını değerlendirmek, yetkinliklerini belgelemek ve çalışmalardaki niteliği artırmak amacıyla verilen “Lisansüstü Tez Ödülleri” sahiplerini buldu. Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Programından Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Yerli’nin doktora tezi, 2022-2023 Akademik Yılı içerisinde ODTÜ bünyesindeki enstitülerde yüksek lisans ve doktora tezlerini tamamlayan araştırmacılar arasından yapılan değerlendirme sonucunda “ODTÜ Yılın Tezi Ödülü”ne layık görüldü.

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Yerli’nin, ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Finansal Matematik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. A. Sevtap Kestel ile Doç. Dr. Zehra Eksi Altay danışmanlığında hazırladığı “Markov-chain Modulated Implied Liquidity: Modeling and Estimation” (Markov Zinciri Modülasyonlu Zımni Likidite: Modelleme ve Tahmin) başlıklı doktora tezi kapsamındaki çalışmalarla ekonomi alanına katkı sağlanması hedefleniyor.

Doktora tezinin Yılın Tezi Ödülünü kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Dr. Yerli, “Çalışmada, finansal piyasalardaki likidite seviyelerini tahmin etmenin yeni bir yolunu ortaya koyduk ve bunu ampirik olarak test ettik. Bu yaklaşım, likidite göstergesinin ekonomik yorumunu destekleyen niceliksel bir metodoloji sunarak finansal krizler için bir erken uyarı sistemi görevi görebilir. Gerçek piyasa likidite seviyelerinin bilinmesi, piyasa katılımcılarının karar süreçlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Bartın Üniversitesinin bir bileşeni olarak bu ödülü almak benim için büyük bir gurur kaynağı olurken daimi destekleri ve teşvikleri için Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun ile danışman hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Geleceğe değer katan çalışmalarından dolayı tebriklerini ileten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bartın Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Tüm bileşenlerimizle birlikte çıktığımız gelecek yolculuğunda hep daha iyisini hedefliyoruz. Hazırladığı nitelikli çalışmasıyla ‘ODTÜ Yılın Tezi Ödülü’nü almaya hak kazanan Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Yerli ile emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Özverili çalışmalarıyla kurumsal ilerleyişimize sunduğu katkılar dolayısıyla Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. Ayşe Genç Lermi’ye teşekkür ediyorum. Ayrıca ‘Üreten Üniversite’ anlayışıyla daha iyiye ulaşmamız için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.