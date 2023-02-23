Türkiye’de “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek veren Bartın Üniversitesi (BARÜ), Bartın’a gelen afetzedeler için çalışma başlattı.

Türkiye’de “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek veren Bartın Üniversitesi (BARÜ), Bartın’a gelen afetzedeler için çalışma başlattı.

Büyük yıkıma sebep olan depremin ardından kısa ve uzun vadede eylem planlarının hazırlandığı Bartın Üniversitesinde (BARÜ) yaraların el birliğiyle sarılması için büyük gayret gösteriliyor. Bu noktada alanında uzman bilim insanlarından oluşan Psikososyal Destek Ekibinin kurulduğu BARÜ’de ilk etapta depremden etkilenen personel, öğrenci ve mezunlar için çalışmalar başlatıldı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından Bartın’a gelen afetzedelere de yardımcı olmak isteyen Psikososyal Destek Ekibi, Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir’i ziyaret etti.

BARÜ’den Doç. Dr. Sinem Tarhan, Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay Ulus, Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak Akyüz, Dr. Öğr. Üyesi Emel Genç ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Turhan’ın yer aldığı ziyarette, psikolojik ilk yardım ve psikososyal destek konuları konuşuldu. Depremden etkilenerek yoğun stres altında yaşayan her yaş grubundaki bireyler için iş birliği içerisinde hareket edileceğinin değerlendirildiği toplantıda, uygulamalı etkinlikler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca BARÜ Psikososyal Destek Ekibi tarafından hazırlanan, akut döneminde yapılması gerekenler ve daha sonra oluşabilecek travmatik stres bozukluklarıyla ilgili destek eylemlerinin detaylarıyla anlatıldığı “Psikolojik İlk Yardım Rehberi” hakkında bilgiler de verildi.