Bartın Üniversitesinde (BARÜ) gönüllülerden oluşan 40 kişilik ekip, depremden etkilenen afetzedelere yönelik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Kızılay koordinasyonunda Adıyaman’a gitti.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) gönüllülerden oluşan 40 kişilik ekip, depremden etkilenen afetzedelere yönelik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Kızılay koordinasyonunda Adıyaman’a gitti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) depremden etkilenen iller için insan kaynağı ve ayni yardım desteğini sürdürüyor. Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Kızılay koordinasyonunda yürütülen çalışmalara destek vermek için gönüllülerden oluşan 40 kişilik ekip afet bölgesine geçti. Kızılay Bartın İl Başkanlığı önünden hareket eden insani destek ekibi edilen duaların ardından yola çıktı. Destek ekibini taşıyan otobüse çeşitli yaşam ve yardım malzemeleri de yüklendi.

Öte yandan BARÜ’nün özel eğitimli personelinden oluşan 4 kişilik ekip ise AFAD koordinasyonunda görev almak üzere Hatay’da çalışmalara başladı. Buradaki ekip kurulan yardım merkezindeki lojistik süreçlerde aldıkları görevlerle afetzedelere destek oluyor. BARÜ ailesinin tüm bileşenleriyle yaraları sarmak konusunda büyük gayret gösterdiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversite olarak ilk günden bu yana insani destek ve yaşam desteği konusunda büyük gayret gösteriyoruz. Neredeyse depremin etkilediği tüm illerimizde personel, öğrenci ya da mezunlarımız AFAD, Kızılay ya da çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde aldıkları görevlerle yaralarımızı sarmaya çalışıyor. Diğer yandan ise proje ekiplerimiz afet bölgesinde yaptıkları incelemelerle önemli bilimsel çalışmalar yürütüyor. Elimizden gelen gayreti gösteriyor, inançla aziz milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.