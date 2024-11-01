Bartın Üniversitesinden (BARÜ) Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, TÜBİTAK BİDEB 2247-A programı kapsamında “Ulusal Lider Araştırmacı” seçildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından ülkemizdeki yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerine katkı sağlamak amacıyla çağrıya çıkılan 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı başvuru sonuçları açıklandı. Program kapsamında projeleri desteklenmeye hak kazanan 44 bilim insanı arasına BARÜ Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümünden Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz ismini yazdırmayı başardı.

Modern yöntemlerle yeni nesil nanokatalizörler geliştirilecek

“Atomik Katman Depolama Tekniğiyle Yeni Nesil Nanokatalizörlerin Geliştirilmesi ve Uygulamaları” başlıklı projesi desteklenmeye değer bulunan, aynı zamanda TÜBA Asosiye Üyesi olan Prof. Dr. Zahmakıran, duyduğu mutluluğu dile getirerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Zahmakıran, “Düşük parçacık boyutlarında yüksek yüzey dağılımına sahip monometalik ve bimetalik nanoparçacıklar farklı katı destek malzemeleri yüzeylerinde geliştirilecek, ileri spektroskopik/görüntüleme yöntemleriyle tanımlanacaktır. Hazırlanacak olan bu yeni nesil nanokatalizörlerin katalitik performansları iki model katalitik tepkime olarak seçilen karbondioksitin (CO2) hidrojenlenmesi yoluyla metanol üretimi ve amonyak-boranın (H3NBH3) metanoliz tepkimesinden yüksek saflıkta H2 eldesinde incelenecektir” diye konuştu.

Yeni yöntemlerin deneneceği çalışmalara BARÜ’den Prof. Dr. Selçuk Gümüş, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erkartal ve TOBB Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Zafer Say araştırmacı olarak katkı sunacak.

Yapay Zekâ Destekli Sistem ile Öğrenme Güçlükleri Erken Tespit Edilecek

Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz ise “Göz İzleme Tabanlı ve Yapay Zekâ Destekli Öğrenme Güçlüğü Belirleme Sistemi” adlı projenin öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılanmasında yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Projenin desteklenmesi noktasında duyduğu memnuniyeti dile de getiren Prof. Dr. Karaoğlan Yılmaz “Proje kapsamında geliştirilecek sistemle Üniversitemiz Dijital Yetkinlik Merkezi Laboratuvarında göz izleme teknolojisi kullanılarak öğrencilerin öğrenme güçlüğüne ilişkin veriler toplanacak. Bu veriler yapay zekâ algoritmaları ile işlenerek uzmanlara öğrencinin mevcut durumu hakkında detaylı raporlar sunacak. Böylece yeni teknolojiler kullanılarak uygulayacağımız çalışma, öğrenme zorluğu bulunan öğrencilere erken müdahalede önemli bir destek sağlayacak” dedi.

Proje sürecinde iş birliği protokolü imzalanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışmaların yürütüleceği projeye BARÜ’den Doç. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocaarslan, Doç. Dr. Evrim Güler, Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Çağlar Özhan, Dr. Öğr. Üyesi Özge Çulhaoğlu araştırmalarıyla destek verecek.

“Yetkin araştırmacılarımızın çalışmalarıyla bilim ekosistemimizi güçlendiriyoruz”

‘Üreten Üniversite’ anlayışıyla oluşturulan araştırma-geliştirme ekosisteminin başarılı sonuçlarını almaya devam ettiklerini vurgulayan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “Üniversitemizde bir kültüre dönüştürerek sürdürülebilir hale getirdiğimiz araştırma ve bilim ekosistemimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Yetkin araştırmacılarımız çalışmalarıyla, projeleriyle bilim dünyasına önemli katkılar sunuyoruz. TÜBİTAK BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunan 44 proje arasında yer alan öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz’ı tebrik ediyor, başarılarıyla gurur duyduğumuzu belirtiyorum. Kurumsal ilerleyişimize sundukları katkı dolayısıyla Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bülent Karakaş’a teşekkür ediyorum. Ayrıca yerli ve milli üretim anlayışını benimseyerek bizlere yol gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğe olan yürüyüşümüzdeki destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve etki değeri yüksek bilimsel çalışmalara yönelik teşvikleri dolayısıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Orhan Aydın’a teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.