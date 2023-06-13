Türkiye’nin TÜBİTAK 2209 dahilinde en fazla proje üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri çalışmalarını sergiledi.

Türkiye’nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri TÜBİTAK 2209-A dahilinde desteklenen projelerini sergiledi. Fakültenin fuaye alanında düzenlenen ve yoğun ilgi gören sergide TÜBİTAK 2209-A çerçevesinde 2022 birinci ve ikinci döneminde desteklenmeye değer görülen 30 projeye yer verildi.

BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan hedeflerinin proje kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu belirterek 2023 yılı birinci çağrı döneminde 43 proje başvurusu yapıldığını ifade etti.

“BARÜ’lü öğrenciler 4 yılda 535 TÜBİTAK projesi üretti”

Proje sergisine katılan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, stantları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında öğrenci ve danışmanlarından bilgi aldı. Proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla ‘Proje Hazırlama ve Yönetme’ eğitimlerinin verildiğini hatırlatan Rektör Uzun, “Geride bırakılan 4 yılda öğrencilerimiz TÜBİTAK 2209 çerçevesinde 535 proje üreterek destek aldılar. Bu projelerden çeşitli yarışmalarda ödül alan, fikirden ürüne dönüşen ya da saygın dergilerde yayınlananlar oldu. Sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmak hedefiyle sürdürdüğümüz çalışmalarla ’Tam bağımsız, güçlü Türkiye’ anlayışına katkı sunuyoruz” dedi.

“Türkiye yüzyılını inşa edecek öğrencilerimize güveniyoruz”

Rektör Uzun, bilim ve teknoloji temelinde katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmek istediklerini de kaydederek “Bilgi üretim sürecinde Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne liderlik edecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Gençlerimize inanıyor, onların geleceğimizi inşa ve ihya edeceğini biliyoruz. Bu süreçteki gayretleri için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan’ı, akademik ve idari insan kaynağımız ile tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca bizleri daha iyiye ulaşma konusunda destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. ‘Üreten Üniversite’ yolculuğundaki teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal ile yakın ilgileri dolayısıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ömer Faruk Ursavaş’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.