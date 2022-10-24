Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından düzenlenen konferansta Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım tarafından “Peygamber Efendimizin İnsan Kazanma Yöntemleri” başlıklı konuşma yapıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından düzenlenen konferansta Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım tarafından “Peygamber Efendimizin İnsan Kazanma Yöntemleri” başlıklı konuşma yapıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) İnsani Değer ve Medeniyetler Kulübü tarafından organize edilen konferans Kutlubey Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören konferansa BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Genel Sekreter Doç. Dr. Said Ceyhan, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kırdar, Bartın İl Müftüsü Abdülcelil Çakar, akademisyenler, öğrenciler ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım tarafından “Peygamber Efendimizin İnsan Kazanma Yöntemleri” konusunda bilgiler verildi. Kur’an-ı Kerim ile yetinme konusunda düşülen hatalara dikkat çeken Yıldırım, bu gibi düşüncelerden özellikle gençleri korumanın önemli olduğunu söyledi. Yıldırım, İslam dünyasında din alanında yapılan tartışmalara da atıfta bulunarak “Bu tartışmaların özellikle sosyal hayata yansımaları çoğunlukla ifrat ile tefrit arasında kalmaktadır. Bazı kesimler için Arapça yazılı klasiklerde geçen bilgiler mutlak hakikatlerdir. Bu kişilere yakın sayılabilecek bazıları için de ümmetin haklı olarak çok değer verdiği bazı eserler adeta mukaddes konumdadır ve onlara en küçük bir eleştiri yöneltilemez. Böyle bir yola girilmesi Ehl-i Sünnet inancını zedeler ve ilerleyen aşamalarda devamı gelir, yıkıma neden olur” dedi.

Konferans katkıları dolayısıyla Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım’a teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle son buldu.