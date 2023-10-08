Bartın Üniversitesinde (BARÜ) ‘Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Fuarı’ büyük bir coşku ve yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) ‘Tribünde değil odağında ol’ anlayışıyla başarılı çalışmalar yapan öğrenci kulüpleri düzenlenen fuarda tanıtıldı. Kutlubey Yerleşkesi Gölet Alanında gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun bir katılım gösterdi. 2023-2024 Akademik Yılının başlamasıyla birlikte yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenci kulüpleri, açtıkları stantlarda çalışmalarından ve hedeflerinden bahsetti.

Fuarda, öğrenciler ilgi duydukları alanlarla ilgili daha fazla bilgi edinerek üye oldukları kulüplerle birlikte hareket etme, sosyalleşme, organizasyon ve proje yönetimi konularında kendilerini geliştirme imkânına sahip oldu. Ayrıca bilim, kültür, sanat, spor, sağlık ve doğa başta olmak üzere birçok konuda önemli faaliyetlerde bulunan kulüpler broşürler dağıtarak elde ettikleri başarıları da sergiledi. BARÜ’de “Daha yeşil, çevreci ve sürdürülebilir bir kampüs hayatı” çalışmaları çerçevesinde yağmur suları hasat edilerek oluşturulan doğal gölette Doğa Sporları Kulübü tarafında organize edilen kano gösterisi ise güzel görüntüler oluşturdu.

“Öğrencilerimizi tüm çalışmalarımızın merkezinde tutuyoruz”

Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Fuarını ziyaret eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, tüm çalışmaların merkezinde tuttukları öğrencilerinin nitelikli bireyler olmaları için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizi tüm çalışmalarımızın merkezine alıyoruz. Onlarla birlikte çıktığımız yolculukta, hem birey ve hem de kurum olarak sınırlarımızı genişletiyor ve ufkumuzu daha da ileriye taşımak için gayret gösteriyoruz. Derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamında öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz. Pek çok alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleriyle de öğrencilerimizin yeni yetkinlikler kazanmaları noktasında teşvik ediyoruz. Bu düşüncelerle öğrencilerimizin gelişimi yönündeki gayretleriyle kurumsal ilerleyişimize sundukları katkı için Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sevim Çelik ile akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca geleceğimizi inşa ve ihya edecek olan gençlerimize olan güvenini ifade ederek bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.