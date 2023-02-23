Bartın Üniversitesi (BARÜ) bünyesinde öğretim elemanlarının teorik ve uygulamalı eğitimler vereceği “İlk Yardım Eğitim Merkezi” açıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bünyesinde öğretim elemanlarının teorik ve uygulamalı eğitimler vereceği “İlk Yardım Eğitim Merkezi” açıldı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) hayat kurtarmaya ya da yaşanabilecek tehlikeleri en aza indirmeye yönelik yapılan uygulamalar çerçevesindeki eğitimlerin verebilmesi amacıyla hazırlıklarının tamamladığı İlk Yardım Eğitim Merkezi hizmete alındı. Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen merkezde BARÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli alanında uzman akademisyenler eğitimler verecek. Merkez bünyesinde ilk yardım ve ilk yardım güncelleme eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar girecekleri sınavın ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanacak üç yıl geçerlik süresine sahip “İlk Yardımcı Yetki Belgesi” ve “İlk Yardımcı Kimlik Kartı” alabilecek. Merkezde, İş Sağlığı ve Güvenliği dahilinde ilk yardımcı bulundurulması zorunlu olan iş yerlerinde çalışacak kişilerin yanı sıra sürücü kursları, özel okullar, kamu ve özel sektörde birçok alanda çalışan personel de eğitimlere katılabilecek.

İlk Yardım Eğitim Merkezinin bölgeye hizmet edecek bir yapıda kurgulandığını aktaran BARÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve ülkemizi her yönden derinden etkileyen depremler, hayat kurtarma mücadelesinde ilk yardım uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra günlük ve iş yaşantımızın her anında ilk yardım gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilmekteyiz. İlk yardım, bu konuda eğitimli olmayan kişiler tarafından uygulandığında tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir. İlk Yardım Eğitim Merkezi ile bir farkındalık oluşturmayı ve doğru müdahale konusunda hayati öneme sahip eğitimler vermeyi hedeflemekteyiz. Bu düşüncelerle destekleri dolayısıyla Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun’a ve yakın ilgileri için İl Sağlık Müdürümüz Dr. Sayın Alpaslan Erol’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Hizmete alınan merkezin oldukça önemli bir sorumluluğu yerine getireceğini aktaran BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bartın Üniversitesi olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirme konusunda büyük gayret gösteriyoruz. Bu çabalarımıza değer katan bir oluşumla kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi ile alanında yetkin akademik insan kaynağımız tecrübelerini aktaracak, hayati öneme sahip bir konuda eğitimler verecek. Katkıları için Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Sevim Çelik’e, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Sayın Alpaslan Erol’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan BARÜ İlk Yardım Eğitim Merkezinin “İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi” olarak da hizmet verebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına başvuru yapıldı. Başvurunun onaylanması durumunda BARÜ, ilk yardım eğitici eğitimleri veren bölgedeki tek merkez olacak.