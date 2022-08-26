Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Avrupa Birliği Tekstilde Sürdürülebilirlik Stratejisi çerçevesinde ilk defa yapılan başvuru Jean Monnet Modül Faaliyetleri dahilinde destek almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Avrupa Birliği Tekstilde Sürdürülebilirlik Stratejisi çerçevesinde ilk defa yapılan başvuru Jean Monnet Modül Faaliyetleri dahilinde destek almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Müslüm Kaplan’ın koordinatörü olduğu “EU Strategy for Sustainable Textiles (Avrupa Birliği Tekstilde Sürdürülebilirlik Stratejisi) – EUSusTex” başlıklı başvurusu kabul edildi. Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından AB Erasmus+ Programı Jean Monnet Modül Faaliyetleri dahilinde desteklenmeye hak kazanan çalışma BARÜ’nün bu alanda desteklenen ilk çalışması oldu.

36 ay sürecek projede “Tekstilde Sürdürülebilirlik Stratejisi” üzerinde durulacak

Jean Monnet faaliyetleri dahilinde desteklenen çalışma hakkında bilgiler veren Dr. Kaplan, “EUSusTex, lisans öğrencileri düzeyinde ve ulusal çapta AB’nin Tekstilde Sürdürülebilirlik Stratejisi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, yararlanıcıların AB Yeşil Mutabakat, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Avrupa Sanayi Stratejisi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) konusunda bir bakış açısına sahip olması hedeflenmektedir” dedi.

BARÜ’nün farklı disiplinlerinde eğitim alan öğrenciler modüle katılabilecek

Dr. Kaplan, “Tekstilde Sürdürülebilirlik Stratejisi” doğrultusunda yapılacak farkındalık çalışmalarının çerçevesine de dikkat çekerek “EUSusTex, sadece tekstil mühendisliği okuyan öğrenciler için değil, aynı zamanda tüm fakültelerdeki bölümlerden de öğrencilere açık olacaktır. Yapılacak çalışmalarla katılımcılara döngüsel değer zinciri ve tekstillerin çevresel etkileri hakkında bilgiler verilmesi planlanmaktadır. Bu şekilde farklı disiplinlerde eğitim almış bireylerin bu ciddi soruna karşı seferber edilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, mühendislik, spor yönetimi ve ilahiyat gibi farklı disiplinlerden mezun olacak öğrenciler bu ilkeleri ve farkındalığı mesleki yaşamlarında da yaygınlaştırmaya devam edeceklerdir” diye konuştu.

“Uluslararasılaşmayı değerli bir politika olarak içselleştiriyoruz”

BARÜ’de eğitim, araştırma ve hizmette uluslararasılaşma çabalarının sürdürülebilir bir ivmeyle artığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Son yıllarda yükselen bir ilgiyle küresel dünyada uluslararası çalışmalara daha da odaklanılmaktadır. Eğitim, araştırma ve hizmette uluslararasılaşmaya dayanan çabalar iş birliği içinde yeni bilginin üretilmesine zemin hazırlamaktadır. Bu noktada Bartın Üniversitesi olarak bizler de kültürlerarası diyalog ve etkileşimi artırmaya yönelik faaliyetler yapmaktayız. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri başta olmak üzere uyguladığımız başarılı stratejilerle ülkemizin yükseköğretimde bir bölgesel güç olma hedeflerine de katkılar sunmaktayız. Bu düşüncelerle gelişimimize değer katan çalışmaları dolayısıyla Dr. Müslüm Kaplan ile tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca uluslararası, ulusal ve kurumsal politikaların odağında bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Jean Monnet Modül Programı Nedir?

Küresel ölçekte yükseköğretimdeki Avrupa Birliği çalışmalarının mükemmelliğini teşvik eden “Jean Monnet Modülü” programı, akademisyenler, araştırmacılar ve AB politika yapıcıları arasında köprü kurmayı amaçlamaktadır.

Jean Monnet projelerinin hedef kitlesi, Avrupa Birliği konularında uzmanlaşmış akademisyen/araştırmacıları bulunan ve Avrupa Birliği konularında öğretme ve araştırma kapasitesini artırmak isteyen yükseköğretim kurumlarıdır. Üniversite öğrencileri ve genç profesyonellerin Avrupa Birliği konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve akademik camia ile politika yapıcılar arasındaki diyaloğu güçlendirmek üzere hazırlanabilen projelerdir. AB çalışmaları üzerine eğitim programları veya kursları içeren modüller, AB çalışmalarında belirli bir konuya veya disipline odaklandığı gibi çok disiplinli olabilirler.