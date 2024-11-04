Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde düzenlenen “3. Uluslararası 18. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi” yeni iş modelleri ve sürdürülebilirlik temasıyla meslek mensupları ile bilim insanlarını bir araya getirdi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ulus Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü tarafından “3. Uluslararası 18. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi” (BÜROKON) gerçekleştirildi. “Büro Yönetiminde Yeni İş Modelleri ve Sürdürülebilirlik” temasıyla TÜBİTAK tarafından da desteklenen kongrede 2 gün süreyle alandaki gelişmeler ele alınırken mevcut sorunların çözümüne yönelik fikirler münazara edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, BARÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarının mini konserinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Konuşmasında büro yönetiminde dijitalleşmenin önemine değinen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ulus Meslek Yüksekokulumuzun katkılarıyla gelişen teknolojilerin ve hayatımızın her alanına yaydığımız sürdürülebilirliğin büro yönetimindeki yeni iş modellerine uygulanması hedefiyle önemli bir kongreye ev sahipliği yapıyoruz. Bilim insanları ile sektör temsilcilerinin bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir platform oluştururken dijitalleşme ve yapay zekânın büro yönetimi ve ofis hayatı üzerindeki etkisini de farklı kurum ve kuruluşlardan katılımcılarla değerlendireceğiz. Kongrenin Üniversitemizde düzenlenmesindeki emekleri için Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Şükrü Teoman Güner ile birlikte tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kongre hakkında bilgiler veren BARÜ Ulus Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şükrü Teoman Güner ise “Üniversitemiz, nitelikli insan kaynağımızın özverili çalışmaları ve yenilikçi projelerle hem akademik hem de sosyal alanlarda sürekli gelişim göstererek güçlü yapısını daha da pekiştirmektedir. Bu başarıların bir paydaşı olan Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Programımız, öğrencilerimizi yenilikçi iş modelleri ve modern ofis yönetimi uygulamalarıyla sektörde fark oluşturacak yetkinliklere hazırlamaktadır. Bu kapsamda sektöre yönelik gelişmeler hakkında önemli kazanımlar elde edeceğimiz ‘3. Uluslararası 18. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi’ne ev sahipliği yapmamıza yönelik destekleyici yaklaşımları dolayısıyla Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış oturumunun tamamlanmasıyla BÜROKON kapsamında BARÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları tarafından “Köprü II” temasıyla hazırlanan karma resim sergisi ziyarete açıldı.

Ardından geçilen “Büro Yönetiminde Yeni İş Modelleri ve Sürdürülebilirlik” panelinin moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesinden Doç. Dr. Nuran Öztürk Başpınar yaptı. Etkinlikte emekli Öğr. Üyesi, yazar Gülbin Göral, Karabük Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Uzun, Doğan Holding CEO Asistanı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Menekşe Ahbab ile Doğan Holding Yönetim Kurulundan yazar Şebnem Toker konuşmacı olarak yer aldı.

Yazar Gülbin Göral “Çağdaş ve Bilimsel Sekreterlik”, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Uzun “İş Hayatında Sürdürülebilirlik”, Menekşe Ahbab “Yönetici Asistanlığı ve Geleceğin Verimlilik Projeksiyonu: Teknolojinin Rolü”, Şebnem Toker "Dijital Dönüşüm: Yönetici Asistanlığında Yeni Ufuklar" konu başlıklarında katılımcılara sunumlar gerçekleştirdi.

Kongrede Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tutar tarafından “TÜBİTAK Projesi Hazırlamanın İncelikleri” başlıklı bir çalıştay da düzenlendi.

Moderatörlüğünü BAİBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Altınöz’ün yaptığı “Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanın Geleceği” temalı kapanış panelinde ise TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Altınkaynak “TBMM’de Büro Yönetimi ve Sekreterlik Mesleği”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Öğr. Gör. Cumhur Erdönmez “Meslek Yüksekokulları ve Sektör Açısından 3+1 Eğitim Modelinin Değerlendirilmesi” ile ilgili güncel sorun ve çözümleri aktardı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Umut Üzmez “Meslek Yüksekokullarında Kalite ve Akreditasyon Süreçleri” hakkında bilgilendirme yaparken BARÜ Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu “Yönetici Vizyonu” başlıklı sunumlarında kamu kurumlarında yönetici vizyonun kurumun başarısı ve çalışanlar üzerindeki etkisine ve özel kalem olarak değişim süreçlerindeki rolüne dair konuşma gerçekleştirdi.

Kongre kapsamında; Büro Yönetiminde Yapay Zekâ, Dijitalleşme, Yeni İş Biçimlendirme Yöntemleri, Ofis Yönetiminde Yeni İş Modelleri, Sürdürülebilir Ofis Yönetimi, Yeşil Örgütsel Davranış gibi 39 alt başlıkta kabul edilen bildiriler sunuldu. Farklı oturumlarda alanında uzman konuşmacılar tarafından sunumların yapıldığı BÜROKON, Bartın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı gezilerle son buldu.