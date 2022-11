Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Karataş, TÜBA-TESEP Bilimsel Telif Eserleri Ödülü almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Karataş, TÜBA-TESEP Bilimsel Telif Eserleri Ödülü almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen; TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) Ödüllerini alacak isimler belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edilecek ödüller dahilinde Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Karataş, TÜBA-TESEP Bilimsel Telif Eserleri Ödülü aldı.

Doç. Dr. Karataş, TÜBA-TESEP Kayda Değer Telif Eser (Mansiyon) Ödülünü ‘Defineci Folkloru’ adlı çalışmasıyla almaya hak kazandı. Duyduğu mutluluğu dile getiren Karataş, ödüle layık görülen eserini TUBİTAK-2219 Yurt Dışı Araştırma Programı dahilinde yapılan çalışmaların bir ürünü olduğunu söyledi. Karataş, “Bartın Üniversitesinde genç, idealist ve yetkin akademisyenlerden oluşan bir ekiple birlikte çalışıyorum. Bu da açıkçası kurum aidiyeti duygusunu geliştirebilmemde çok etkili oldu. İki yıldır çatısı altında çalışmakla iftihar ettiğim Bartın Üniversitesi yönetimi ve mesai arkadaşlarımın bilimi önceleyen yaklaşımı, iş birliği sayesinde motivasyonumuz yüksek bir şekilde üretebiliyoruz. Bu vesileyle çalışma arkadaşlarıma ve yöneticilerime teşekkür etmek isterim. Bu noktada ödüle layık görülmekten ve ödülün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edileceğini öğrenmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Göstermiş olduğu gayret sonucunda elde ettiği başarıdan dolayı Doç. Dr. Hicran Karakaş’ı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kazanılan başarıların uzun soluklu bir planlama ve çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. “Üreten Üniversite” anlayışıyla geleceğe değer katmaya devam ettiklerini de aktaran Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak her zaman nitelikli eğitim ve nitelikli çalışmaların peşindeyiz. Üniversitemizde uygulamaya koyduğumuz bilimsel verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri neticesinde ulusal ve uluslararası anlamda adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. Akademik performans verilerimiz her geçen dönem artıyor, ulusal ve uluslararası sıralamalarda BARÜ adı gururla yükseliyor. Her geçen gün daha iyi olabilmek adına var gücüyle çalışan tüm akademisyenlerimizi kutluyorum. İnanıyorum ki gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağız. Bu düşüncelerle elde ettiği başarıdan dolayı Doç. Dr. Hicran Karataş’ı ve daha iyiye ulaşma konusundaki gayretleri için Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Sedat Yazıcı’ya teşekkür ediyorum. Yarınlarımıza değer katma yolculuğunda bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve bilim insanlığını ile araştırıcılığı özendirmek hedefiyle öncü çalışmalar yapan TÜBA’nın değerli başkanı Prof. Dr. Sayın Muzzaffer Şeker hocamıza da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

TÜBA-TESEP Ödülleri hakkında

Tüm bilim alanlarında üniversite düzeyinde nitelikli Türkçe bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıyla veriliyor. 2008’de başlatılan ve 2016’ya kadar telif ve çeviri eserlerin ödüllendirildiği TEÇEP olarak adlandırılan programın 2017’den itibaren telif eserleri teşvik etmeyi amaçlayan TESEP olarak devamına karar verildi. Bu seneden itibaren, TÜBA-TESEP Ödülleri çerçevesinde Akademi Konseyi tarafından, belirli bilim alanlarında yayımlanan eserlere, alanında dünya bilimine değer katmış, ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizi onurlandırmış Şeref Üyelerimizin adına ihdas edilen “Halil İnalcık Özel Ödülü”, “Fuat Sezgin Özel Ödülü” ile “Mehmet Genç Özel Ödülü” veriliyor. 2022 yılında, TESEP Telif Eser Ödülü, Fuat Sezgin Özel Ödülü, Halil İnalcık Özel Ödülü ve Mehmet Genç Özel Ödülü için 25 bin TL, Kayda Değer Telif Eser Ödülü (mansiyon) için ise, 15 bin TL ödül takdim ediliyor.