Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle çocukluk döneminde fiziksel aktivitenin etkileri aile ve öz benlik üzerinden yapılan çalışmalarla araştırılacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aydın’ın yürütücülüğünü yaptığı proje TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu. “Düzenli Fiziksel Aktivite Yapan Ergenlerde Algılanan Ebeveyn Etkisi, Motivasyon ve Tekrar Katılım Niyeti İlişkisi” adlı projeyle çocukluk döneminde fiziksel aktivitenin rolü araştırılacak. BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Yaşartürk’ün de araştırmacı olarak katkı sağlayacağı projeyle düzenli fiziksel aktivite, sağlık, gelişim ve genel yaşam tarzı üzerinde durulacak.

Proje hakkında bilgi veren Aydın, “Planlanan projemiz, ergenlerin katıldığı fiziksel aktivite programlarındaki ebeveyn etkisinin motivasyonlarını nasıl etkilediğini araştırarak, sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemelerine ve aktif kalmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ebeveynlerin, ergenlerin hayatlarında büyük bir etkiye sahip olduğu göz önüne alındığında, bu araştırma, ebeveynlerin fiziksel aktivite motivasyonu üzerindeki etkilerini değerlendirerek, ebeveynlerin rolünü daha iyi anlamamıza ve ergenlerin fiziksel aktiviteye katılımlarını teşvik etmek için etkili müdahale stratejileri geliştirmemize katkı sağlayacaktır” dedi.

BARÜ’nün spor alanında söz sahibi olma çabalarına bilimsel anlamda değer katan bir projenin daha hayata geçtiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sinin hayallerini kurarak çıktığımız bu yolculukta tüm bileşenlerimizle birlikte önemli çalışmalar ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Rektör Uzun, bilim temelli kalkınmanın en önemli aşamalarından birinin fikirden ürüne ya da insan yararına dönüşen girişimler olduğunu da kaydederek “Bu alandaki yetkinliğimizi her geçen gün artırarak çıktı ve etki temelli bir sürece evirilmesi yönünde gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle rekabetin daha fazla bilgi temelli bir sürece dönüştüğü günümüzde ekosistemimize katkı sağlayan çabaları için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte projede emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca daha iyiye ulaşma konusundaki destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve katma değeri yüksek stratejiler ortaya koyma ve bunu geleceğe taşıma noktasındaki değerli teşvikleri için ise TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.