Bartın Üniversitesi (BARÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı’nın ‘Bilgi ve Hakikat’ adlı açılış dersi ile gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni, Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda yoğun bir katılımla düzenlendi. Tören, 16 yıllık hikâyesiyle BARÜ’nün Gelişim Öyküsünün yansıtıldığı “Tanıtım Filmi”nin izlenmesiyle başladı. Programın açılış konuşmalarını ise Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ile BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yaptı.

Vali Arslan, BARÜ’nün bölgeye katkısına değindi

Üniversitenin bölgenin gelişiminde önemli bir değer olduğunu vurgulayan Vali Arslan, “Ulusal düzeyde birçok alanda önemli çalışmalara imza atan Bartın Üniversitesi, Türkiye’deki sıralamalarda bilimsel yayınlar, araştırma projeleri ile ön sıralarda yer almıştır. Uluslararası alanda da birçok başarı gösteren Üniversitemiz, akademik dünyada prestijli sıralamalarda yer alarak dünya çapında tanınırlık kazanmıştır. Bu doğrultuda; eğitim alt yapısı, akademik kadrosu, her geçen yıl artan öğrenci sayısı, bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta yürüttüğü önemli proje ve çalışmalar ile iline, bölgesine ve ülkesine değer katmaktadır” diye konuştu.

“Yeni akademik yılda aynı inanç ve kararlılıkla hep birlikte çalışacağız”

Üniversite olarak yeni eğitim-öğretim yılında da çalışmaya, üretmeye ve başarılarına yenilerini eklemeye devam edeceklerini belirten BARÜ Rektörü Uzun ise “Kuruluşunun 16’ncı yılında ‘Birlikte Başarıyoruz’ anlayışıyla tüm bileşenlerimizle çıktığımız gelecek yolculuğunda bilgiye, öğrenmeye ve başarıya açılan kapımızı bir kez daha aralıyoruz. Yeni akademik yılda da başarılarımıza yenilerini eklemek, üniversitemizin ulusal ve küresel ölçekteki etkisini artırmak için aynı inanç ve aynı kararlılıkla hep birlikte çalışacağız” dedi.

BARÜ’nün nitelikli akademik kadrosu ve etki değeri yüksek yayınlarıyla ulusal ve uluslararası sıralamalarda ön plana çıktığını aktaran Rektör Uzun, “Türkiye’nin hızla büyüyen yükseköğretim kurumlarından biri olarak iş birliği ve güç birliği içerisinde hareket ediyoruz. Gerek öğrenci projelerimiz gerek bilimsel çalışmalarımızla ulusal ve uluslararası indekslerde her yıl yer alıyor, başarı sıramızı daha yukarılara taşımak için gayret gösteriyoruz. Teknoloji geliştiren, bilimle kalkınan bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açılış Dersi: Bilgi ve Hakikat

2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı tarafından açılış dersi verildi. “Bilgi ve Hakikat” başlıklı sunumunda Prof. Dr. Bostancı “İnsan; kendisini, dünyayı ve hayatı anlamak için çok okumalı. Çünkü hakikat ve bilgi arayış hiç bitmez. Bir ağacın hayat bulması için toprak ve tohum lazım ise insanın içindeki cevheri keşfetmesini sağlayan şey de okumaktır, bilgidir. Bilme işi sadece derslerde, üniversite sıralarında, akademik kitaplarda olan bir iş değildir. Akıllı insanlar hayatın içinde her yerde öğrenebilir” diye belirtti.

Yaşam boyu öğrenmenin öneminin altını çizen Prof. Dr. Bostancı, “Öğrenmek, biz her neysek onu ortaya çıkaran unsurdur. Bilgi olmadan insan özünü ve kendisini tanıyamaz. Ne biliyorsak dünyamız o kadardır. Bilgi değişir, çok okumalı eleştirel ve farklı düşüncelere açık olmalıyız. Çünkü insan ömrü boyunca öğrenir ve ölünceye kadar da öğrenmeye açık olmalıdır. Ayrıca edindiğimiz bilgi, kâğıtlarda kalmamalı insanın hayatının içinde, sözünde ve tavrında olmalıdır. Öğrenmek, bizim içimizde olan cevheri ortaya çıkaran şeydir” diyerek kendi tecrübelerini anlattı.

‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ sahnede alkışlandı

Açılış dersinin ardından Stanford Üniversitesi tarafından her yıl hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanlarının açıklandığı listeye ürettikleri bilimsel çalışma ve nitelikli yayınlarla girme başarısı gösteren 14 akademisyen sahneye çağırılarak başarı belgeleri takdim edildi.

Akademik Giysi Töreni gerçekleştirildi

Program kapsamında BARÜ’de geçtiğimiz yıl ataması gerçekleştirilen 15’i profesör, 25’i doçent ve 38’i ise doktor öğretim üyesi olmak üzere toplamda 78 öğretim üyesi için gelenekselleşen cübbe giyme töreni düzenlendi. Böylece katılımlarıyla BARÜ’nün akademik kadrosunu daha da güçlendiren öğretim üyeleri, el birliğiyle ‘Çalışmaya, üretmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz’ vurgusu yaptı.

İl protokolü başta olmak üzere yoğun katılımla gerçekleştirilen 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni aile fotoğrafının alınmasıyla sona erdi.