Bartın Üniversitesinin (BARÜ) yedincisini yurt içi ve yurt dışından rekor bir katılımla gerçekleştirdiği Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin sekizincisi için çalışmalar başladı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 2017 yılından bu yana yoğun bir katılımla gerçekleştirdiği Ar-Ge Proje Pazarında yeni dönem hazırlıkları başladı. Bu yıl ilk defa uluslararası alanda düzenlenerek 9 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 35 ilinden araştırmacılarla birlikte 15 bini aşkın ziyaretçinin yer aldığı festivalde daha fazla kişiye ulaşmak hedeflendi. Bu kapsamda BARÜ ile birlikte 6 faklı üniversitenin paydaşlığında organize edilen 7. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı için Azerbaycan’da çeşitli temaslarda bulunuldu.

Ar-Ge Proje Pazarı Düzenleme Kurulu üyeleri Daire Başkanı Turgay Delialioğlu ile Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ceylan tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde; ilk olarak Hazar Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesinde toplantılar yapıldı. Üniversite yöneticileri ile odak akademik birimlerden akademisyenlerin yer aldığı toplantılarda 7. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı ile ilgili bilgiler verilerek bilim ve teknoloji temelli kalkınma hedefleri üzerinde duruldu.

Oldukça yoğun bir programda başarıyla tamamlanan festivalde sunulan ve dereceye giren projelerin; özgün değer, yenilikçilik, ticarileşme süreci, pazar potansiyeli, yaygın etki, sosyal çevre niteliği, çevresel fayda potansiyeli ve proje takımı niteliğinin görüşüldüğü toplantılarda iş birliğinin artarak devam etmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

Ayrıca Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesine de geçen BARÜ heyeti, 2025 yılı Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan festivalin ortak düzenlenmesi başta olmak üzere yapılabilecek muhtemel iş birliği imkânlarını görüştü.

Her iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitelerinin bir araya getirilmesi yönündeki çalışmalara değinen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “yükseköğretimin uluslararasılaşması” yönündeki gösterilen gayretin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Rektör Uzun, “Ülkemizin genç üniversitelerinden biri olarak ortak yarınlarımıza değer katma hedefiyle çalışıyor, kazanımlarımızı geleceğe aktarıyoruz. Bu noktada uluslararasılaşma hedeflerimizin bir yansıması olarak bu yıl ilk kez yurt dışından paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge Proje Pazarını başarıyla tamamladık. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzlerce bilim ve teknoloji tutkununun yenilikçi ve ilham verici fikirlerine ortak olmak için bir araya geldiğimiz organizasyonda sunulan projelerden heyecan duyduk. Hedefimiz cesaretle eğilerek her geçen gün gururla ilerlettiğimiz vizyonumuzu daha güçlü bir şekilde ileriye taşımaktadır. Bu düşüncelerle kurumsal ilerleyişimize sunduğu katkılardan dolayı tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Bilim ve teknoloji temelli kalkınma stratejilerimiz ile uluslararasılaşma hedeflerimize verdikleri destekler dolayısıyla YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.