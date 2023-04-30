Bartın Üniversitesinin (BARÜ) paydaşı olduğu TEKNOFEST 2023’teki yoğun ilgi gören standında bölgesel kalkınma odaklı projeler ile yeni dönem hedeflerden bahsedildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ihtisaslaşma alanına alınan üniversitelerden biri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ) TEKNOFEST 2023’te büyük ilgi görüyor. TEKNOFEST’in akademik paydaşları arasında yer alan BARÜ standını ziyaret edenlere eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalardan bahsediliyor. BARÜ’nün “Aklıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı dahilinde hayata geçirdiği projelerinin de aktarıldığı organizasyonda “Üreten Üniversite” vurgusu yapılıyor.

YÖK Başkanı Özvar, BARÜ’den övgüyle bahsetti

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile birlikte akademisyenlerin yer aldığı stanttı ziyaret eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Milli Teknoloji Hamlesi’ne gençlerin sunacağı katkıya dikkat çekti. BARÜ’nün öğrencileriyle TEKNOFEST’te gösterdiği ilginin mutluluk verici olduğunu dile getiren Özvar’a, BARÜ 6. Ar-Ge Proje Pazarı hakkında bilgiler de verildi.

Ayrıca BARÜ standında TEI Yönetim Kurulu Başkanı Osman Saim Dinç, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, önceki dönem Bartın Valisi Sinan Güner ile rektörlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi misafir edildi.

“Milli Teknoloji meşalesi en yükseğe taşınıyor”

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST ile “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganıyla yanan meşaleyi en yükseğe taşındığının altını çizen Rektör Uzun, “Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST ile binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor. Gençlerimiz çeşitli disiplin ve kategorilerde ter döküyor, eğleniyor, öğreniyor ve geleceğimiz için umut veriyor. Bizler de Türkiye’nin, daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi yolunda tüm bileşenlerimizle birlikte durmadan çalışıyoruz. Bölgesel odaklı çalışmalarımızla önemli başarılara imza atıyor, ülkemizin gelişimine değer katıyoruz” dedi.

“Geleceğe değer katma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle “Milli Teknoloji Hamlesi”ne ve ülke olarak konulan hedeflere katkılar sunmak için büyük gayret gösterildiğinin altını çizerek “Bize inanan, gençlerimize olan güvenini daima dile getirerek destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca geleceğe olan yürüyüşümüzdeki destekleri için TEI Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Osman Saim Dinç, HAVELSAN Genel Müdürümüz Dr. Sayın Mehmet Akif Nacar, önceki dönem Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner ile birlikte tüm paydaşlarımıza da teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.