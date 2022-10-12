Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirdiği “Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinde başvuru süresi gelen talepler üzerine 17 Ekim 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirdiği “Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinde başvuru süresi gelen talepler üzerine 17 Ekim 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bu yıl beşincisini düzenlediği “Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinde başvuru tarihleri gösterilen yoğun ilginin ardından gelen talepler üzerine bir hafta uzatıldı. Ar-Ge Proje Pazarı Düzenleme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme toplantısı sonucunda Türkiye’nin farklı illerinden katılımın olduğu etkinliğin son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 olarak güncellendi. Ön değerlendirme sonuçlarının ise 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanmasına karar verildi.

BARÜ’nün “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere odak alanlarda düzenlenen proje pazarında dereceye girenlere toplamda 40 bin TL’nin üzerinde ödüller verilecek. 14 ana tema ve toplamda 116 farklı kategoride proje fikirlerinin yer alacağı yarışmalar iki gün sürecek.

Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği etkinlikte ‘Bilim Kurulu’ tarafından değerlendirmeler yapılacak. Proje sahipleri aynı zamanda düzenlenen sergide fikirlerini Türkiye’nin öncü kurum ve kuruluşlarından temsilcilere sunma imkânı da bulacak. Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneğinin sergilendiği organizasyon 03-04 Kasım 2022 tarihlerinde BARÜ Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Başvuruların alınmaya devam edildiğini ifade eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi V. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği için oluşturulan projepazari.bartin.edu.tr adresinden başvurular alınmaya devam ediyor. Ayrıca bu web adresimiz üzerinden ayrıntılı bilgilere ve iletişim adreslerine ulaşılabiliyor. Etkinlik dahilinde 03-04 Kasım 2022 tarihlerinde proje sahipleriyle sektör temsilcileri bir araya gelecek ve dereceye giren projelerin sahiplerine çeşitli ödüller verilecek. Benim de bir fikrim var diyen herkesi yarışmalara katılmaya, ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunmaya davet ediyorum” diye konuştu.