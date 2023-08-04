Bartın Üniversitesi (BARÜ) uluslararasılaşma hedefleri dahilinde ikili iş birliği ağını genişletmeye devam ediyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) 33 farklı ülkeden 100’ün üzerinde ikili iş birliğiyle sürdürdüğü çalışmalarına hız kazandırdı. Bilimsel ortaklıkların yanı sıra eğitim ve staj imkânlarıyla da öğrencilerine önemli fırsatlar sunan BARÜ’de uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde Balkan ülkelerine ziyaretler gerçekleştirildi. Eğitim ve araştırma konularındaki ilişkileri güçlendirmek ve yeni anlaşmalar yapmak amacıyla düzenlenen ziyaretlerde Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yirmibeş yer aldı.

Rektör Uzun, Bosna Hersek’de bulunan Erasmus KA171 ortaklarından Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ile Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rifat Škrijelj’i ziyaret etti. Yapılan ikili görüşmelerde kurumlar arasında Erasmus ICM alanında var olan iş birliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra gelecekte daha geniş proje ve iş birliklerinin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

BARÜ’nün uluslararasılaşma ve uluslararası iş birliklerini geliştirme konusunda Saraybosna Eğitim Müşaviri Dr. Faruk Berat Akçeşme, Saraybosna Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Özgür Şahin ve Saraybosna Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Program Koordinatörü Erdinç Işık’ı da ziyaret eden Rektör Uzun, iş birliği imkânlarının ileri noktalara taşınması konusunda görüşmeler yaptı.

Rektör Uzun, ziyaret programı çerçevesinde Hırvatistan Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ile de bir araya geldi. BARÜ’nün eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet alanlarında yaptığı çalışmalarla birlikte elde edilen kazanımların konuşulduğu ziyarette karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

BARÜ’de yerelden evrensele uzanan bir planlamayla yarınlarımıza değer katan çalışmalar yapıldığının altını çizen Rektör Uzun, “Bilginin paylaşılması ve hareketliliğe odaklanan iş birliği çalışmalarımızla kültürlerarası diyalog, müzakere ve etkileşimlerimizi artırmayı hedefliyoruz. Uluslararası hareketlilik kabiliyetini artıran, görünürlüğüne ve etkinliğine önemli katkılar sunan bu gayretlerimizle bilimsel alanda her geçen gün artan yetkinliğimizi de daha ileriye taşıyoruz. Bu düşüncelerle kurum olarak gelişimimize değer katan yaklaşımlarıyla bizlere her zaman destek olan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile birlikte YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizleri gelecek yolculuğunda motive eden yaklaşımları için Büyükelçimiz Sayın Yavuz Selim Kıran’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yakın ilgi ve destekleri için değerli rektörlerimizle birlikte tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.