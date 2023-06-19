Bartın Üniversitesi (BARÜ) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanan 40 yükseköğretim kurumundan biri olarak Ankara’da düzenlenen etkinlikte yer aldı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından düzenlenen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu Tanıtım Programı Ankara’da gerçekleştirildi. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Faruk Özçelik ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve yükseköğretim kurumlarından 180’i aşkın temsilci katıldı. Etkinlikte, TYÇ logosu almaya hak kazanan 40 yükseköğretim kurumundan biri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ) adına Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik ile Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Ümmühan Avcı da yer aldı.

TYÇ, Bologna, kalite, uyum süreçleri…

Programın açılış konuşmaları Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Cemal Cihan Coşkun, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü ve TYÇ Kurulu Başkanı Nazan Şener, YÖKAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş ve Bakan Yardımcısı Alpkan tarafından gerçekleştirildi.

TYÇ Logosuna ilişkin tanıtım filmi gösterimi gerçekleştirildiği etkinlikte loğunun kullanımının sağlayacağı avantajlar konusunda bilgiler verildi. Program dahilinde Türkiye Yeterlilikler çerçevesinde Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı Uyum Süreci ve Kalite Güvencesi Süreçleri hakkında değerlendirmeler de yapıldı.

“TYÇ logosu mezunlarımıza büyük imkânlar sağlayacak”

TYÇ Logosu kullanmaya hak kazanan 40 üniversitenden biri olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Uzun, TYÇ logosuna sahip diplomaların mezunlara iş anlamında büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Rektör Uzun, “Üniversitemiz Türkçe Öğretmenliği Programı mezuniyet belgelerinde artık TYÇ Logosu kullanabilecek olmak bizler için oldukça önemli. TYÇ logosunu taşıyan mezuniyet belgeleri yurt içi ve yurt dışında eğitim ve istihdam piyasasında aranan yüksek nitelik ve kalitenin varlığını işaret ediyor. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin yurt dışında diplomaları daha hızlı tanınacak ve istihdam edilme imkânı ciddi derecede artacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kalite yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor”

Kalite yolculuklarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Rektör Uzun, “2023 yılı Haziran ayı itibariyle 12 programımız akreditasyon sürecinden başarıyla geçti. Üniversite olarak tüm bölümlerimizde akreditasyon sürecine dair yoğun çalışmalar devam ediyor. Kalite yolculuğunun hiç sonlanmayacak bir yolculuk olduğunun farkında olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aynı şekilde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi dahilinde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle kalite yolculuğumuzda her daim yanımızda olan ve bizleri daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a, YÖKAK Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Sayın Mustafa Çufalı’ya ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu süreçte bizleri teşvik eden yaklaşımları için Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanımız Sayın Cemal Cihan Coşkun ile TYÇ yönetim yapılarındaki herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Program, TYÇ Logosu kullanacak 40 farklı yükseköğretim kurumuna anı plaketi takdiminin yapılasının ardından sona erdi.