Bartın Üniversitesi (BARÜ) 2022 yılı patent performansının değerlendirildiği sıralamada “Siber Güvenlik”, “Finans” ve “Perakende ve E-ticaret” alanlarında Türkiye’de ilk 5’te yer almayı başardı.

Tu¨rkiye’nin 2022 yılı patent performansının özel sektör ve yükseköğretim alanlarında değerlendirildiği “Türkiye’nin Patent Raporu-2022” yayımlandı. Patenteffect’in açıkladığı sıralamada patent başvuru ve tescil sayılarını her yıl arttıran Bartın Üniversitesi (BARÜ) önemli bir başarı elde etti. Rapora göre üniversiteler arası değerlendirmede BARÜ, “Perakende ve E-ticaret” alanında ikinci, “Finans” alanında üçüncü ve “Siber Güvenlik” alanında ise beşinci sırada yer almayı başardı.

Nitelikli bilgi üretme ve nitelikli insan kaynağını yetiştirme konularındaki çalışmalara dikkat çeken BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bilgiyi aktaran değil üreten de bir yükseköğretim kurumu olarak geleceğe kararlı adımlar atıyoruz. Fikirden ürüne giden süreçte topluma ulaşan işlere imza atarak bulunduğumuz yerden başlayarak ortak geleceğimize değer katıyoruz. Bilimsel üretkenliğimizi önemli ölçüde arttırmayı başardığımız bu süreçte patent ve faydalı model konusunda da yetkinliğimizi daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2016-2022 yılları arasında 27 buluş başvurumuz bulunurken, 14 buluş başvurumuz da tescillenmiştir” dedi.

Rektör Uzun, üniversitenin “Türkiye’nin Patent Raporu” sıralamasında öne çıktığı alanlara da vurgu yaparak “Üniversite olarak bölgemizin dinamiklerini ve dünyadaki eğilimleri dikkate alarak kalite ve nitelikli bilgiyi öncelikli kılmaya gayret gösteriyoruz. Gelecek vizyonumuza yön veren ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ ihtisaslaşma alanımızla birlikte hızlandırdığımız çalışmalarımızda, elde ettiğimiz kazanımlarımızı yarınlara taşımak ve stratejilerimizi adım adım ilerletmek en önemli hedefimiz. Bu düşüncelerle hem patent başvuruları hem de patent farkındalığı oluşturma konusundaki gayretleri için Patent Koordinasyon Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan ile birlikte tüm akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kalite eksenli büyüme, ihtisaslaşma, nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü gibi konularda bizlere verdikleri destekler dolayısıyla YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize ise şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.