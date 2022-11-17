Türkiye’nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ), TÜBİTAK 2209-A dahilinde kabul edilen 164 projesiyle Türkiye 5’incisi oldu.

Türkiye’nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ), TÜBİTAK 2209-A dahilinde kabul edilen 164 projesiyle Türkiye 5’incisi oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/1 dönemi dahilinde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. “Sürdürülebilir Gelişim” ve “Proje Tabanlı Öğrenme” hedefleriyle önemli çalışmaların yapıldığı Bartın Üniversitesi (BARÜ), yeni dönemde de en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumları arasına girdi. 164 projesi desteklenmeye değer görülen BARÜ, yükseköğretim kurumları arasında yine ilk 5’te yer almayı başardı.

BARÜ, 6 dönemdir ilk 5’te yer alarak başarısını sürdürüyor

Proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla ‘Proje Hazırlama ve Yönetme’ eğitimlerinin verildiği BARÜ’de her dönem kabul edilen proje sayısıyla sürdürülebilir bir gelişim gösteriliyor.

Bu doğrultuda “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” çerçevesinde 2019/2 dönemi 32 projesiyle üniversiteler arasında 5’inci olan BARÜ, salgın sürecine rağmen 2020/1 döneminde desteklenen 27 projesiyle Türkiye 2’ncisi olmuştu. BARÜ, 2020/2 döneminde 58 projeyle kararlılığını devam ettirerek Türkiye’de 4’üncü olurken, 2021/1 dönem 52 projesiyle 3’üncü, 2021/2 dönem ise 133 projesiyle yine 3’üncü sırada yer almıştı.

Sürdürülebilir gelişim stratejisiyle sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmanın hedeflendiği BARÜ, 2022/1 dönemde kendi rekorunu kırarak 164 projesiyle Türkiye 5’incsi olmayı başardı. Böylece BARÜ’de 6 dönemdir ilk 5’te yer alınarak önemli bir başarıya imza atıldı.

“Öğrencilerimiz geleceğimiz ve biz onlara inanıyoruz”

Üniversitenin tüm bileşenleriyle geleceğe değer katma hedefinde olduklarını kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Araştırma ve proje kültürünün geliştirilmesine yönelik çabalarımız sonuçlarını vermeye devam ediyor. Sadece bugünü değil, yarınları da düşünerek çıktığımız bu yolculukta hep daha iyisini hedefliyoruz. Akademik ve idari insan kaynağımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla ‘Tam bağımsız, güçlü Türkiye’ anlayışına katkı sunuyoruz. Gençlerimizin geleceğimizi inşa ve ihya edecek bireyler olduğunu biliyoruz. Bu inançtan aldığımız şevkle fikirlerini destekliyor, araştırma çıktılarını ulusal ve uluslararası akademik ortamlarda değerlendirmeleri yönünde kendilerini teşvik ediyoruz. Bu duygularla başta öğrencilerimiz olmak üzere emek vererek değer üreten akademik ve idari insan kaynağımız ile tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Heyecanımızı sürekli canlı tutuyor, öz potansiyelimize güveniyoruz”

‘Tribünde değil odağında ol’ sloganıyla gurur duyulacak bir gelişim sergilediklerini aktaran Rektör Uzun, “Fikirden ürüne, üründen katma değere dönüşen bir yapıda nitelikli bireyler yetiştirmenin gayretindeyiz. Bu uğurda heyecanımızı sürekli canlı tutuyor, gençlerimizin öz potansiyeline güveniyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılar umutlarımızı tazeliyor. Bu düşüncelerle inancımızı paylaşarak her zaman yanımızda olan Valimiz Dr. Sayın Nurtaç Arslan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Yakın ilgileri ile ‘Öğrenmeyi Öğrenme’ yolculuğumuzda bizleri teşvik eden yaklaşımları için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal ile sürece katkıları dolayısıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanımız (BİDEB) Prof. Dr. Sayın Ömer Faruk Ursavaş’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek daha iyiye ulaşma noktasında daima yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ve YÖK üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.