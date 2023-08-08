Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen “Tanıtım ve Tercih Günleri” etkinliğiyle 8 gün boyunda aday öğrenciler ve ailelerine alanında uzman akademisyenler tarafından destek verildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesinde üniversite tercihi yapacak öğrenciler ve aileleri için “Tanıtım ve Tercih Günleri” etkinliği gerçekleştirildi. Alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı ve 8 gün boyunca devam eden etkinlikte doğru tercih ve meslek tanıtımları konularında bilgiler verildi.

BARÜ bünyesinde yer alan 9 fakülte, bir yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yer alan programların da tanıtıldığı tercih günlerinde, Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kariyer planlaması konusunda danışmanlık yapıldı.

Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerek hususların anlatıldığı ve aday öğrenciler ile ailelerinin sorularının cevaplandırıldığı etkinlikte 21. yüzyıl öğrenme becerilerinden geleceğin mesleklerine kadar birçok noktada sunumlar gerçekleştirildi.

Tanıtım ve Tercih Günleri dahilinde çevrim içi seminerler de gerçekleştirildi. Öğr. Gör. Burak Ceylan’ın moderatörlüğünde düzenlenen programlarda Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak Akyüz “Tercihte Doğru Adım” ve Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay Ulus ise “Geleceği için Doğru Tercih” başlıklarında konuşmalar yaptı.

Tanıtım ve Tercih Günleri çerçevesinde kurulan stantları ziyaret eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da aday öğrencilerle bir araya geldi.