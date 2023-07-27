Bartın Üniversitesinin (BARÜ) üniversite tercihi yapacak öğrencilere alanında uzman akademisyenler eşliğinde rehberlik edeceği “Tanıtım ve Tercih Günleri” 27 Temmuz’da Kutlubey Yerleşkesinde başlıyor.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) üniversite tercihi yapacak öğrencilere yol göstermek amacıyla düzenlediği “Tanıtım ve Tercih Günleri” 27 Temmuz – 4 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

BARÜ Kutlubey Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Binasında gerçekleştirilecek etkinlikte alanında uzman akademisyenler aday öğrenciler, aileleri ve rehber öğretmenlerle bir araya gelecek.

Tanıtım ve Tercih Günleri dahilinde BARÜ bünyesinde yer alan fakülteler ve meslek yüksekokullarından öğretim elemanları programlarla ilgili bilgiler vererek meslek tanıtımları üzerinden değerlendirmelerde bulunulacak.

Ayrıca 9 gün sürecek etkinlikte BARÜ’nün “Öğrenci Odaklı” eğitim stratejileriyle birlikte sunduğu imkânların yanı sıra Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından aday öğrencilere hayata bir adım önde başlama noktasında tavsiyeler verilecek.

BARÜ Tanıtım ve Tercih Günleri boyunca saat 10.00 ve 14.00’da Bartın Cumhuriyet Meydanından otobüs seferleri düzenlenecek.