Bartın Üniversitesinin (BARÜ) pilot yükseköğretim kurumları arasında yer aldığı ?“Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi” değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) pilot yükseköğretim kurumları arasında yer aldığı ?“Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi” değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında “Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi Pilot Üniversiteler Toplantısı” Konya’da düzenlendi. Selçuk Üniversitesi ev sahipliğindeki toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile birlikte Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ve pilot üniversite seçilen üniversitelerin rektörleri katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda pilot olarak seçilen 11 üniversitenin sıfır atık, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında halihazırdaki durumları ve bakanlıkların bu alanlara katkıları görüşüldü. Toplantıda ayrıca Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs hedefine ulaşmada önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

Toplantıda konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tüm dünyada iklim değişikliğinin toplumların varlıklarını, insan yaşamını, doğayı ve her türlü canlıyı tehdit altında bırakan bir gerçeklik olduğunu belirtti.

İklim değişikliğine yönelik alınacak önlemlerin veri temelli, gerçekçi ve tüm paydaşların katılımıyla, iş birliği içerisinde mümkün olacağına değinen Özvar, tüm dünyayı tehdit eden bu durum karşısında alınacak tedbirlerin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde dünya liderlerinin üzerinde uzlaştıkları Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi’nin, 193 ülkenin imzasıyla kabul edildiğini hatırlatan Özvar, bu gündemin, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını ekonomik ve sosyal kalkınma konularıyla aynı düzlemde buluşturarak, 2000 yılında hayata geçen Binyıl Kalkınma Hedeflerinin devamı niteliğinde ve bu hedefleri daha da ileri taşıyan çalışma olarak hazırlandığını aktardı.

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Uzun ise ortak geleceğimize değer katma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında geleceğimize değer katma amacındayız. Bu noktada yürüttüğümüz çalışmalarla bir yandan ortak sorumluluklarımız konusunda farkındalık oluştururken diğer yandan ‘Üreten Üniversite’ anlayışıyla sürece önemli katkılar sunuyoruz. Çabalarımızla ülkemiz küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörlerinden biri olma hedefine daha da yaklaştırıyoruz. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında üniversite olarak önemli kazanımlar elde ettik ve bunu sürdürülebilir şekilde yarınlara aktarmak istiyoruz. Bu düşüncelerle geleceğe nefes olacak uygulamaların hayata geçirilmesi konusundaki teşvikleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’e teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyiye ulaşma noktasındaki destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi

Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi, Yükseköğretim Kurulunda 4 Ekim 2022 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla imzalanan “Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü” ile hayata geçirildi.

Proje için pilot üniversiteler Bartın Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Va n Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi olarak belirlendi.