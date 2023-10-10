Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte senato üyeleri ve öğrenci temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen “2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen törene Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birgül Koçak Oksev, Genel Sekreter Prof. Dr. Selçuk Gümüş, Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şuayip Yüzbaşı ile Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer Faruk Çalap ve BARÜ İklim Elçisi Mehmet Şahin katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2023-2024 akademik yılının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının elde ettiği başarıları aktardı.

Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler olarak kalite odaklı yaklaşımın ve bu yöndeki çalışmaların meyvelerini verdiğini kaydeden YÖK Başkanı Özvar, “Geçtiğimiz günlerde dünyanın saygın uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan 2024 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre; geçtiğimiz yıl Türkiye’den 61 üniversitemizin girdiği Dünya Üniversite Sıralamasına bu yıl 75 üniversitemiz girme başarısı göstermiştir. Türkiye’den sıralamaya giren üniversite sayısı 2018’e göre üç kattan fazla artış göstermiştir” dedi. YÖK Başkanı Özvar, dünya sıralamasında başarının en çarpıcı olan tarafın 2006 yılı sonrasında kurulan üniversitelerin gösterdiği performans olduğunu vurgulayarak “Toplam 108 ayrı ülkeden 1904 üniversitenin sıralandığı listede ilk kez 3 üniversitemizin birden ilk 351-400 üniversite arasına girmesi, bir üniversitemizin 501-600 bandında yer alması; ilk bine giren 11 Türk yükseköğretim kurumu dışında 24 üniversitemizin de 1001-1500 diliminde konumlanmasını, hülasa dikkate değer sayıda üniversitemizin sıralamada yer bulması ve üst sıralara doğru yükselmesini sevindirici ve heyecan verici bir gelişme olarak görüyoruz. Belki bu yılki en çarpıcı başarımız 2006 yılı sonrasında kurulan üniversitelerimizden 18’inin sıralamalar içinde yer almasıdır. Bu üniversitelerimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu. Yükseköğretim Kurulunun her bakımından güçlendirilmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Özvar, üniversitelerin doluluk oranları, kalite, uluslararasılaşma, yerli ve milli üretim stratejileri başta olmak üzere birçok konuda da değerlendirmelerde bulundu.

YÖK Başkanı Özvar’ın ardından bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise toplumun mükemmeliyet merkezi olarak kabul edilen üniversitelerin, bireylere mesleki formasyon kazandırmanın ötesinde rollere sahip olduğunu dile getirerek, “Üniversiteler, birer bilim yuvası olmaları yanında öğrencilerin entelektüel gelişimlerine katkı sunan, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan, kendi gelenekleri olan evrensel kurumlardır. Üniversiteler, yetiştirdiği nesillerle bir memleketin hem talihini hem de tarihini değiştirir” açıklamasında bulundu.

Beşeri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olan üniversitelerin, ülkeler açısından uluslararası düzeyde rekabetin itici gücünü oluşturduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversiteleri sadece bilim ya da meslek öğrenme yeri olarak görmek sığ bir bakış açısıdır. Üniversitenin esas işlevi, kültür aktarımına ve gelişimine öncülük etmek, döneminin fikirler sistemini inşa etmek, her alanda toplumun seviyesini yükseltmektir. Dolayısıyla üniversite, toplumun ve hayatın dışında değil, bilakis tam merkezinde yer alan bir müessesedir.”

Üniversite sayısını 76’dan 208’e çıkartarak isteyen her gence evine en yakın yerde yükseköğrenime katılmasının yolunu açtıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üniversitelerimiz vasıtasıyla bilginin, kültürün ve bilimin 81 vilayetimizin tamamına yayılmasını kolaylaştırdık. Kontenjanları artırarak üniversite kapılarındaki yığılmanın önüne geçtik” diye ekledi.

2023-2024 akademik yılının başlamasıyla birlikte gerçekleştirilen törenle ilgili değerlendirmelerde bulunan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Cumhuriyetimizin 100. yılında 15. yıl dönümünü kutlayan Bartın Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2024 Dünya Üniversite Sıralamasında ‘Araştırma Kalitesi’ kategorisinde dünyada 563. sırada Türkiye’de ise 2. sırada yer almayı başardı. Genel sıralamada 1001-1200 bandında yer alan Üniversitemiz, ulusal sıralamada ise en iyi 12. yükseköğretim kurumu oldu. Düşünen, çalışan, öğrenen ve üreten Bartın Üniversitesi ailesi, tüm bileşenleriyle birlikte ülkemizin kalkınmasına değer katmaya devam ediyor. 2008 yılında kurulan genç bir üniversite olarak elde ettiği başarılarla ‘Türkiye Yüzyılı’ idealine katkı sunuyor” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir bir iyileştirme ile hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini ifade eden Rektör Uzun, “her dönem daha iyisini hedefleyerek bilgiyi sadece aktaran değil üreten de bir yükseköğretim kurumu olmayı başardık. Şimdiki hedefimiz bu gelişimimizin üstüne koyarak geleceğe aktarmak. Bu düşüncelerle yakın ilgileri ve bizleri motive eden yaklaşımları dolayısıyla TBMM Başkanımız Prof. Dr. Sayın Numan Kurtulmuş’a teşekkürü bir borç bilirim. Yarınlara olan yürüyüşümüzde yaptığı liderlikle önümüzü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşumuzdan bu yana yanımızda olarak kurumsal ilerleyişimizde sundukları katkı ile güç veren Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösterdiğimiz kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayarak daha iyiye ulaşmamız için yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tören, “YÖK 2023 Üstün Başarı Ödüllerini” kazanan akademisyenlere ve üniversitelere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.