Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Örnek bir kamu-sanayi-üniversite iş birliğinin sergilendiği etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki kazanan Türkiye olmuştur” dedi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Örnek bir kamu-sanayi-üniversite iş birliğinin sergilendiği etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki kazanan Türkiye olmuştur” dedi.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından ihtisaslaşma alanına alınan 22 yükseköğretim kurumundan biri olan Bartın Üniversitesinin (BARÜ) “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanını da kapsayan 14 ana temada düzenlediği 5. Ar-Ge Proje Pazarı tamamlandı. Bölgenin uzun soluklu en önemli bilim ve teknoloji festivaline Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce kişi projeleriyle katıldı, en iyi projelerin yürütücüleri ödüllendirildi.

Onur kurulunda önemli isimler yer aldı

Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağını artırmanın amaçlandığı etkinliğe önemli isimler destek verdi. Etkinliğin Onur Kurulunda Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye Petrolleri A. O. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Çanakçılar Yapı Malzemeleri A.Ş. Doxa Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çanakçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yer aldı.

Türkiye’nin en değerli markaları katıldı

Bu yıl beşincisi düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarında milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip markalardan ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TPAO, TÜRKSAT, TÜBİTAK ve TÜSEB ile birlikte Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakçılar, MÜSİAD Bartın, Öztem, Sanlab, Merkim, Titra, Neksus, TeknoTıp, Capsule ve Özmenler Mobilya destek verdi. Kutlubey Yerleşkesi İİBF-Eğitim Binasında düzenlenen festivalde HAVELSAN, ROKETSAN, TPAO, Merkim ve İlim Yayma Cemiyeti de kurdukları stantlarda katılımcılarla bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulundu.

Uzman konuklar stratejik konularda seminerler verdi

Bilim ve teknoloji tutkunlarına kapılarını açan BARÜ 5. Ar-Ge Proje Pazarı dahilinde 2 gün de dolu dolu geçti. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun “Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekonomi” adlı açılış dersiyle başlayan etkinliklerin ilk gününde TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara “TÜSEB Destek Programları”, TÜRKSAT Ar-Ge ve Uydu Tasarım Direktörlüğünden Ahmet Şamil Yücel “TÜRKSAT Bünyesinde Yapılan Çalışmalar”, İlim Yayma Vakfı İlim Yayma Ödülleri Koordinatörü Bekir Turan “İlim Yayma Vakfı Lisansüstü Destek Programları” ve ROKETSAN Genel Müdürlük Teknik Müşaviri Utku Salih Tüzüner ise “Roket ve Füze Tasarımı, Geliştirilmesi ve Üretiminde Lider Kuruluş: ROKETSAN” başlıklı konuşmalarını yaptılar.

Etkinliklerin ikinci gününde ASELSAN Ar-Ge ve Teknoloji İş Geliştirme Müdürü Hacer Selamoğlu “ASELSAN ve Geleceğin Teknolojileri”, HAVELSAN İş Geliştirme ve Satış Uzmanı Gizem Yılmaz ile HAVELSAN Ar-Ge Mühendisi Bürge Öztürk ise “HAVELSAN - Projeler ve Ar Ge Yaklaşımı” adlı sunumlarını yaptılar. Ayrıca seminerlerde TPAO Ar-Ge Merkezi Daire Başkanı Hüseyin Yakar “TPAO ve Ar-Ge Merkezi”, BARÜ 3. Ar-Ge Proje Pazarı birincisi, HydroBorPEM Şirketi Kurucusu Erhan Demircioğlu ise “Hidrojen Enerjisine Yeni Bir Bakış” konularında bilgiler verdiler. Ar-Ge Proje Pazarının kapanış sunumunu ise TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından yapıldı.

“Gelecek yolculuğunda en büyük motivasyonumuz gençlerimiz”

Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikle ilgili duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun, “Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasını hedeflediğimiz 5. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğini başarıyla tamamladık. Ülkemizin öz potansiyeline ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimize güvenin bir simgesi olan festivalimizde sunulan projelerden heyecan duyduk. Bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirdiğimiz 5. Ar-Ge Proje Pazarında kazanan Türkiye olmuştur” dedi.

Rektör Uzun teşekkür etti

Rektör Uzun, Ar-Ge Proje Pazarı ile örnek bir kamu-sanayi-üniversite iş birliğinin sergilendiğini de ifade ederek, “Etkinliğimizin gerçekleştirilmesinde destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Mahmut Özer’e, iyi dilekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığımız Dr. Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, hep daha iyisi için bizleri teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize, her zaman yanımızda olan Valimiz Dr. Sayın Nurtaç Arslan’a şükranlarımı sunuyorum. Heyecanımıza ortak olan TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a, İTÜ Rektörümüz Prof. Dr. Sayın İsmail Koyuncu’ya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın İsmail Hakkı Özölçer’e, Onur Kurulu üyelerimiz ile ‘Tam Bağımsız, Güçlü Türkiye’ anlayışına inanmış tüm paydaşlarımıza ise teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.