Bartın Üniversitesinden (BARÜ) akademisyenler bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma çalışmaları çerçevesinde İstanbul’da düzenlenen 4. Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısına katıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından düzenlenen toplantıda Bartın Üniversitesi (BARÜ) Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Selçuk Gümüş ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Aleybeyoğlu yer aldı. İstanbul’da düzenlenen organizasyonda TPAO ile bağlı kuruluşları TPIC ve TP-OTC, petrol-gaz endüstrisine teknoloji ve ekipman desteği veren imalat şirketleri, AR-GE kuruluşları, üniversiteler ile iş dünyasından temsilciler bir araya geldi. Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arama-üretim endüstrisinin yerlileştirilmesinde kat edilen aşamaların aktarıldığı toplantıda iş birliği içerisinde yapılan çalışmalar anlatıldı.

Toplantıya çevrim içi olarak katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide yerli kaynak, ekipman ve teknoloji kullanımının önemine vurgu yaparak stratejik alanlarda yapılan yatırımlarım önemine dikkat çekti. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de “Milli Enerji Bağlamında Türkiye Hidrokarbon Sektörü” başlıklı panelde söz alarak TPAO bünyesinde yapılan çalışmalardan ve hedeflerinden bahsetti.

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Yerlilik ve millilik kavramlarının önemini Karadeniz’deki tarihi keşiflerin ardından bir kez daha kavramış olduk. Ülkemizin öz potansiyeline güvendiğimiz zaman uluslararası alanda sesimizi ve sözümüzü yükseltmemiz mümkün oluyor. Bu noktada gurur duyulacak gelişmelere şahit olduğumuz son yıllarda bu kazanımlarımızı geleceğe aktarmak ve yarınlara kararlılıkla yürümek için çalışmaya devam ediyoruz. Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ihtisaslaşma dahiline alınan Üniversitemizde, bir yandan ülkemizin gücüne güç katacak teknolojileri üretmek için çalışırken diğer yandan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Uzun, bilimsel kapasitemizin her geçen gün arttığına da vurgu yaparak “İhtisaslaşma alanıyla birlikte kritik projeleri hayata geçirecek çok değerli bilim insanlarına sahibiyiz. Filyos başta olmak üzere ülkemizin yeraltı kaynaklarının tamamını milletimizin hizmetine sunmak ne kadar önemliyse bunun bağlantılı olarak bilimsel kapasitemizi arttırmak da oldukça değerlidir. Bu gelişmeler ve beraberindeki kararlılık yakın bir zamanda teknoloji ihraç edeceğimiz bir potansiyeli bizlere sunuyor. Bu düşüncelerle önümüzü açan politikalarla bizlere destek veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’e şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin geleceğine değer katan gayretleri ve bizlere olan yakın ilgileri dolayısıyla TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin’e teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bölgesel kalkınma odaklı stratejilerle bizleri teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ve YÖK üyelerimize teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.