Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bölgesel kalkınma odaklı gelişim stratejisiyle birlikte elde ettiği başarılar ve hedeflerinin konuşulduğu “Danışma Kurulu Toplantısı” gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarından yöneticiler, iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

BARÜ akademik ve idari insan kaynağının da yer aldığı toplantıda BARÜ’nün 2017-2022 yılları arasında eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal fayda noktasında yaptığı çalışmalar aktarıldı.

Üniversitenin bulunduğu yerden başlayarak ülke gelişimine sunduğu katkılar ile birlikte hedeflerinden de bahsedildiği etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “İyi işleyen sistemin temel bileşeni, birlikte bir şeyler yapabilme başarısına erişmektedir. Dolayısıyla hem iç hem de dış paydaşlarımızın görüşlerini önemsiyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

“Bilim temelli bir kalkınma anlayışına inanıyoruz”

Rektör Uzun, BARÜ’nün geride bırakılan yıllarda sürdürülebilir bir yükseliş kaydettiğinin altını çizerek “Ülkemizin öz potansiyelini kullanarak bilim ve teknoloji temelli bir kalkınma anlayışına katkı sunmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Her geçen gün bilimsel kabiliyetimizi geliştiriyor, bu alandaki başarılarımızla ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinde üst sıralara tırmanmaya devam ediyoruz. Elde ettiğimiz başarılar bölgesel odaklı bir kalkınma stratejisiyle ülkemizin geleceğine katkı sunduğumuz bu yolculukta geleceğe dair umutlarımızı daha da artırmaktadır” dedi.

“5 yılda bilimsel alanda 3 kattan fazla yükseldik”

Ortaya konan performans ve buna bağlı sonuçların bir takım çalışması olduğunu vurgulayan Rektör Uzun, “Üniversitemizin tüm bileşenleriyle gösterdiğimiz gayretler uluslararası sıralama kuruluşlarının göstergelerine de pozitif olarak yansıdı. Web of Science Verilerine (SCI, SSCI, AHCI) göre 2017 yılında 92 uluslararası yayını bulunan Üniversitemiz, 2021’de 297 makale sayısına ulaşmayı başardı. Scopus verilerine göre 2017 yılında 127 yayınımız var iken 2021 yılında 340 yayına ulaştık. Dünya’daki yükseköğretim kurumlarını görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics’de 2017’den itibaren 6 yılda 4 bin 365 üniversiteyi geride bıraktık. Dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2022 Impact Ranking (Etki Sıralaması) listesine ise bu yıl başarılı bir giriş yaparak ‘Bilinçli Üretim ve Tüketim’ alanında ilk 200’de, genel değerlendirmede ise 801+ bandında yer aldık. Ayrıca her geçen dönem hayata geçirdiğimiz yeni projelerimizle ülkemizin bilim temelli kalkınma hedeflerine katkılar sunduk” diye konuştu.

“Bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katıyoruz”

BARÜ’nün bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunduğunun da altını çizen Rektör Uzun, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ çerçevesinde ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Filyos Vadisi Projesi odağında bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler üzerinde yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar ortaya koymaya devam ediyoruz. Ülkemizin gelecek hedeflerine uygun olarak kalite ve uluslararasılaşmayı önemsiyor, ihtisaslaşma çerçevesinde bölgeyi önceleyen bir anlayışla tüm paydaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz sürdürülebilir bir iyileşme ile geleceğimize değer katmak”

Üniversite olarak sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini ve bu noktada kararlı adımlar attıklarını da ifade eden Rektör Uzun, “Sürdürülebilir gelişim hedefiyle durmadan çalıyor ve her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmayı başarıyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte hedefimiz gösterdiğimiz performansı sürdürülebilir kılmak ve tüm paydaşlarımızla birlikte geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek. Bu düşüncelerle bölgesel odaklı çalışma anlayışıyla ülkemizin kalkınmasına katkılar sunan tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir iyileşme ve kalite eksenli yolculuğumuzda bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize ise şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı, Danışma Kurulu Üyelerinin Bartın Üniversitesi büyüme stratejisi dahilinde yaptıkları değerlendirmeler ile eğitim-öğretim, araştırma ve sosyal sorumluluk çerçevesindeki tavsiyelerinin alınmasının ardından son buldu.