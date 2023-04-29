Bartın Üniversitesi (BARÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Samsun’da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarına (OKAF’23) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, “Yetenek Her Yerde” temasıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’23) başladı. Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile birlikte 10 üniversitenin öğrenci ve mezunlarının katılımıyla gerçekleşen fuarda, katılımcılar Türkiye’nin lider iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Firmaların tanıtılarak insan kaynakları anlamında desteklenmenin hedeflendiği organizasyonda katılımcı öğrencilerin meslekleri hakkında detaylı bilgi almaları, girişimcilik ve kendi işini kurma gibi konularda da bilgiler veriliyor.

Kariyer fuarı yoğun bir katılımla açıldı

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un da katıldığı fuar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda yapılan açılış töreniyle başladı. Açılış töreninde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, paydaş üniversitelerden rektörler, akademisyenler, kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile çok sayıda kişi katıldı.

Orta Karadeniz Kariyer Fuarının açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, öğrenci ve mezunların kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerden haberdar olmasını istediklerini belirterek 150 bin gence kamuda staj imkânı sağlayacakları müjdesini verdi.

BARÜ’nün standı yoğun ilgi görüyor

Paydaş üniversitelerin yanında 148 firmanın katılım sağladığı fuarda BARÜ’nün standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçilere, BARÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Umut Saraç, Öğr. Görevlisi Pelin Su Altan, Öğr. Gör. Ayça Gamze Akkaya Şahinbaş ve Büşra Yazlık tarafından bilgiler veriliyor. BARÜ’nün bölgesel odaklı çalışmalarının aktarıldığı etkinlikte ayrıca kariyer danışmanlığı noktasında sorular da cevaplandırılıyor.

“Bizi geleceğe taşıyacak olan gençlerimize güveniyoruz”

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen fuarın önemine dikkat çeken Rektör Uzun, “Ülkemizin hedeflerine ulaşmasında ve yarınlara güvenle bakmasında gençlerimiz kilit rol oynayacaktır. Bu dahilde gençlerimizi eğitim hayatlarının ardından profesyonel hayata geçişlerini desteklemek için fırsat eşitliği temelinde istihdam imkânlarıyla buluşturan kariyer fuarları önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu düşüncelerle gençlerimizi iyi bir gelecek için teşvik eden girişimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanımız Sayın Salim Atay’a, ev sahipliği ve yakın ilgileri dolayısıyla Samsun Valimiz Doç. Dr. Sayın Zülkif Dağlı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a, değerli rektörlerimiz ile tüm paydaş kurum ve kuruluşlarından yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

OKAF dahilinde Ulusoy Un ve MRC Grup Samsun İnşaat firmalarıyla staj başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini içeren protokoller de imzalandı.