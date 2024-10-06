Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Meslek Yüksekokulunun iki programı için Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından akreditasyon sürecinin saha ziyaretleri başarıyla tamamlandı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) daha iyiye ulaşmak hedefiyle eğitim-öğretim programlarının akreditasyonu konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda BARÜ Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesindeki iki program, farklı disiplinlerdeki eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de ön lisans eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından ziyaret edildi.

Takım başkanlığını Prof. Dr. Ferhat Aydın’ın yaptığı; Organik Tarım Programı için Dr. Öğr. Üyesi Keriman Yürüten Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Şin, İşletme Yönetimi Programı için ise Öğr. Gör. Faruk Yahşi, Öğr. Gör. Dr. İdil Özkan ile Öğrenci Değerlendirici olarak Elif Toplu’dan oluşan takım, ilgili programların belirlenmiş standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygunluğunu noktasında incelemelerde bulundu. Organik Tarım ile İşletme Yönetimi Programları üç gün boyunca süren saha ziyaretlerinde 9 farklı ölçüt üzerinden değerlendirildi.

Saha ziyaretlerinde takım üyeleri; BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayşe Genç Lermi başta olmak üzere program öğretim elemanları ve öğrenciler ile de bir araya gelerek çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ön lisans programlarının kalite ve akreditasyon süreçleri hakkında değerlendirmede bulunan Rektör Uzun, BARÜ’nün nitelikli eğitimin tescillenmesi için akreditasyon konusunda önemli bir performans gösterdiğini kaydetti.

Kaliteli eğitimin en önemli göstergesinin program akreditasyonu olduğunu belirten Rektör Uzun, “Üniversite olarak lisans programlarımızda olduğu gibi ön lisans program akreditasyonlarına da oldukça önem veriyoruz. Bu amaçla tüm bölüm ve programlarımız, kalite ve akreditasyon çalışmalarına büyük bir özveri ile devam ediyor. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Üniversitemizde bugüne kadar 19 lisans programımız akredite olurken, Meslek Yüksekokulu bünyemizdeki programlarımız da ilk kez akreditasyon süreçlerine dâhil oldu. Bu kapsamda akreditasyon çalışmalarıyla önemli bir adım atan Organik Tarım ile İşletme Yönetimi programlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. Ayşe Genç Lermi, Bölüm Başkanlarımız Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gümüş ile Öğr. Gör. Dr. Hasan Yavuz’a, öğretim elemanlarımıza, öğrencilerimize ve emeği geçen tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Saha ziyaretleri ve daha iyiye ulaşma noktasındaki değerli yaklaşımları dolayısıyla MEDEK Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Sayın Ferhat Aydın ile takım üyelerine teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca kalite odaklı çalışmalarımızda destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ümit Kocabıçak ile YÖKAK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.