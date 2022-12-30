Bartın Üniversitesi (BARÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Karataş’a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen törende “TÜBA-TESEP Bilimsel Telif Eserleri Ödülü” verildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Karataş’a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen törende “TÜBA-TESEP Bilimsel Telif Eserleri Ödülü” verildi.

TÜBA VE TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törende, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Karataş’a “TÜBA-TESEP Bilimsel Telif Eserleri Ödülü” Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Doç. Dr. Karataş, TÜBA-TESEP Kayda Değer Telif Eser (Mansiyon) Ödülünü “Azıcık Suçlu: Defineci Folkloru” adlı çalışmasıyla almaya hak kazandı.

Ayrıca Temmuz 2016-Temmuz 2022 tarihlerinde BARÜ’de görev yapan Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak da sosyal bilimler alanında TÜBA-GEBİP Ödülünün sahibi oldu.

Elde edilen başarıdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Karataş, ödüle layık görülen eserin, TÜBİTAK-2219 Yurt Dışı Araştırma Programı dahilinde yapılan çalışmaların bir ürünü olduğunu kaydetti. Karataş, BARÜ’de oluşturulan iklimin elde edilen başarıda önemli katkıları olduğunu belirterek, “Bartın Üniversitesi yönetimi ve mesai arkadaşlarımın bilimi önceleyen yaklaşımı, iş birliği sayesinde motivasyonumuz yüksek bir şekilde üretebiliyoruz. Bu noktada Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun başta olmak üzere çalışma arkadaşlarıma ve yöneticilerime teşekkür etmek isterim. Bu başarıya layık görülmekten ve ödülü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan almış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Ödül alan akademisyenleri elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, “Sürdürülebilir gelişim ve kalite ekseninde büyük gayretler gösteriyoruz. Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Tüm bileşenlerimizle çıktığımız bu yolculukta her geçen gün kendimizi geliştiriyor ve geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu düşüncelerle TÜBA-TESEP Bilimsel Telif Eserleri Ödülü’nü almaya hak kazanan Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Hicran Karataş’ı tebrik ediyorum. Üniversitemizde görev aldığı yıllar boyunca gayretleri ile elde ettiği başarıdan dolayı Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak’ı da kutluyorum. Ayrıca Yarınlarımıza ışık tutan stratejilerle bizleri hep daha iyisi için teşvik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösterdiğimiz kalite eksenli yolculuğumuzda bizlere olan destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve bilim insanlığını ile araştırıcılığı özendirmek hedefiyle öncü çalışmalar yapan TÜBA’nın değerli başkanı Prof. Dr. Muzzaffer Şeker’e de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.