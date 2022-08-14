Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Dilara Uçan, 5. İslami Dayanışma Oyunları halter müsabakaları 76 kiloda iki ayrı oyunlar rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Dilara Uçan, 5. İslami Dayanışma Oyunları halter müsabakaları 76 kiloda iki ayrı oyunlar rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları halter müsabakalarında mücadele eden Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Dilara Uçan önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli halterci koparmada oyunlar rekoru kırarak altın, silkmede gümüş ve toplamda ise yine oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde ettiği başarılardan dolayı genç sporcu Dilara Uçan’ı tebrik etti.

BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin başarılarına her geçen gün yenilerini eklemeyi başardığının altını çizen Rektör Uzun, “Her geçen gün alınan madalyalar ile adından daha çok söz ettiren Spor Bilimleri Fakültemiz, daha büyük başarılara imza atmak için hiç durmadan çalışıyor. Öğrencilerimiz katıldıkları her organizasyonda aldıkları başarılarla ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bu düşüncelerle elde ettiği başarılardan dolayı öğrencimiz Dilara Uçan’ı canı gönülden kutluyorum. Başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

5. İslami Dayanışma Oyunlarında Dilara Uçan elde ettiği dereceyle birlikte BARÜ’lü sporcuların aldığı madalya sayısı 4’e çıktı. Daha önce milli sporculardan Buse Tosun Çavuşoğlu ile Zeynep Yetgil güreşte altın madalya, Berfin Altun ise halterde gümüş madalya kazanmıştı.