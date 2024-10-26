Bartın Üniversitesinde (BARÜ) yoğun bir katılımla gerçekleştirilen öğrenci kulüpleri tanıtım etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte başarılı çalışmalar yürüten öğrenci toplulukları üniversiteye yeni başlayanlar için stantlarını ziyarete açtı. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonunda Kutlubey Yerleşkesi Gölet Alanında gerçekleştirilen etkinlikte yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenci kulüpleri, açtıkları stantlarda çalışmalarından ve hedeflerinden bahsetti. Kurulan stantlarda topluluklar hakkında bilgi vererek yeni kayıtları alan üyeler, BARÜ’nün farklı akademik birimlerinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin serbest zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini, yeni arkadaş ortamları oluşturmalarını; ayrıca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemelerini ve bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla sürdürdükleri çalışmaları da aktardı. BARÜ’de “Daha yeşil, çevreci ve sürdürülebilir bir yerleşke hayatı” çalışmaları kapsamında yağmur suları hasat edilerek oluşturulan doğal gölette Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen kano gösterisi ile keyifli anlar yaşandı. Ayrıca Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da (T3 Vakfı) gençlerin teknoloji ürünlerinin geliştirilme süreçlerine katılmalarını sağlamak amacıyla kurdukları stantta ziyaretçilerine bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte geleneksel hale getirilen pilav ikramı da yapıldı. BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik de öğrenci topluluklarının tanıtım stantlarını ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BARÜ bünyesindeki 83 öğrenci topluluğu ile gençlerin hem sosyalleşmesi hem de ilgi alanlarına yönelik etkinliklere katılmasının sağlandığını vurgulayan Prof. Dr. Çelik, “Üniversitemizde birçok farklı alana yönelik öğrenci kulübü bulunuyor. Bu kulüpler kurumun sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal hayatına değer katan önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Her yıl ailemizin yeni üyesi olan öğrencilerimiz için, kulüpleri yakından tanımaları ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamında öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz. Bu düşüncelerle öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla nitelikli gençler yetiştirilmesi noktasında bizleri daima teşvik eden Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun’a teşekkür ediyorum” dedi.