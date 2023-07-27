Kocaeli’de düzenlenen “Üniversite Tercih Günleri”ne katılan Bartın Üniversitesinin (BARÜ) standı yoğun ilgi gördü.

Çok sayıda devlet, vakıf ile özel üniversitelerinin yer aldığı “Üniversite Tercih Günleri” Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Bartın Üniversitesinin (BARÜ) standını ziyaret eden lise son sınıf öğrencileri, aileleri ve rehber öğretmenlerinin soruları Öğr. Gör. Burak Ceylan tarafından cevaplandırıldı.

BARÜ’nün 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yer alan programlar hakkında bilgilerin verildiği tercih günlerinde, kariyer planlaması noktasında tavsiyelerde bulunuldu.

Ayrıca katılımcılara BARÜ’nün yurt dışı eğitim imkanları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunduğu fırsatlar da aktarılarak, kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir, sosyal hayat ve konaklama imkânlarının önemine vurgu yapıldı.

BARÜ standının yoğun ilgi gördüğü “Üniversite Tercih Günleri”nde ziyaretçilere tanıtım kitapçığı ve broşürü verildi.