Bartın Üniversitesinin (BARÜ) iklim değişikliğiyle birlikte Bartın’da yaşanan sel ve kuraklık risklerinin azaltılmasını hedeflediği projesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) dahilinde desteklenecek.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde hazırladığı proje desteklenmeye değer bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” dahilinde hazırlanan çalışmayla son yıllarda etkisini giderek daha fazla hissettiğimiz iklim değişikliği etkileri en aza indirilecek.

"Bartın’daki sel ve su kıtlığı risklerine odaklanılacak"

Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ile Bartın Belediyesinin proje ortağı olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün destek veren kurumlar olarak yer aldığı projede Bartın İli ve Bartın Çayı Havzasının su döngüsündeki ani değişimlere olan uyumu güçlendirilecek. Proje, iklim değişikliğine bağlı olarak sel ve su kıtlığı problemlerini aynı anda yaşanan Bartın’ın son iki yılda üst üste afet bölgesi ilan edilmesiyle BARÜ’de başlatılan seferberliğin devamı olacak çalışmalara katkı sağlayacak. Ayrıca iklim değişikliğine karşı dayanıklılık arttırılacak ve Bartın Çayı Havzası su kaynaklarıyla ekosistemi korunacak.

"Ani su seviyesi değişikliklerinde akıllı sistem uyarı verecek"

Artan nüfus ve havzanın su kaynaklarının önemli ölçüde azalması nedeniyle Bartın’ın gelecekteki su kıtlığıyla mücadelesine güç kazandıracak çalışmalar yapılacak. Ayrıca iklim değişikliğiyle birlikte can ve mal kayıplarının önüne geçmek için Bartın Çayı Havzasında akıllı sistemler kurulacak. Böylece ani yağışlarla yaşanabilecek olumsuzluklar öncesi bölge halkı geliştirilen erken uyarı sistemleri aracılığıyla uyarılacak. İklim değişikliğine uyum stratejileri oluşturmak için haritalama ve planlama faaliyetlerinin yapılacağı projede, yağmur suyu hasadı ve yeşil çatı çözümleri için pilot uygulamalar ile birlikte farkındalık oluşturulacak faaliyetler de yapılacak.

"İhtisaslaşma alanında bölgeye değer katacak bir proje"

BARÜ’nün “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanına yönelik “İklim değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın’da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması (Climate Change Adaptation Strategies: Reducing the Risks of Flooding and Water Scarcity in Bartın)” başlıklı proje 484 bin 832 Euro bütçeye sahip olacak ve 18 ay sürecek. Alanında yetkin bilim insanlarının yer aldığı projede; BARÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Ercan Gemici, Dr. Öğr. Üyesi Harun Yetkin, Dr. Öğr. Üyesi Evrim Güler, Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Alişan Yetkin, Doç. Dr. Mustafa Artar ve Dr. Öğr. Üyesi Bayram Dündar farklı disiplinlerde görevler yürütecek.

“Yaptığımız çalışmalar geleceğimiz için hayati öneme sahip”

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de iklim değişikliğinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunun altını çizen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “İklim değişikliği hepimizi değişime zorluyor. Bu noktada üniversite olarak yaptığımız çalışmalar geleceğimiz için hayati önem arz etmektedir” dedi.

İklim değişikliğiyle mücadelede bilim temelli seferberliğin önemine dikkat çeken Rektör Uzun, “İyi bir dünyada yaşamak için topyekûn seferberlik anlayışı içerisinde hareket etmemiz, sınırlı olan kaynaklarımızı en uygun şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada ihtisaslaşma alanımızı da kapsayan bir anlayışla başlattığımız çalışmalara hız kazandıracak bu projeyle şehrimizin en temel iki problemine odaklanıyoruz. Sel ve su kıtığıyla mücadele çerçevesinde tüm Türkiye’ye örnek olacak uygulamaları geliştirerek yarınlarımıza aktarmak istiyoruz. Bu düşüncelerle projenin hazırlanmasında emeği geçen akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ortak geleceğimiz için iş birliği ve güç birliği yapıyoruz”

Rektör Uzun, elde edilen kazanımları geleceğe aktarma konusunda kurulan birlikteliğe değinerek, şu ifadeleri kullandı:

“Ortak geleceğimiz için büyük bir gayret gösterdiğimiz bu süreçte tüm paydaşlarımızla birlikte önemli mesafeler kat ediyoruz. İş birliği ve güç birliği yaptığımız çalışmalarımızda kazanımlarımızı yarınlara aktarmak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu düşüncelerle uluslararası alanda başarıyla sürdürdüğümüz iklim değişikliğine uyum politikaları sürecindeki değerli destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle hepimizi teşvik eden Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile üniversitemizi yakından takip ederek bizleri motive eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca geleceğe olan yürüyüşümüzde desteklerini daima yanımızda hissettiğimiz YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize, Bartın Valimiz Dr. Nurtaç Arslan’a, Belediye Başkanımız Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu’na ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Uğur Karakaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyiye ulaşma yolundaki kıymetli katkıları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürümüz Aytaç Yüksel’e, Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanımız Dr. İsmail Raci Bayer’e, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta’ya, Su Yönetimi Genel Müdürümüz Afire Sever ile ilimizin değerli yöneticilerine, paydaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum.”