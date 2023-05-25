Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde Türkiye’deki Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla başlayan toplantıda yabancı dil eğitimin geleceği konuşuluyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen “15. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısı” açılış töreniyle başladı. İki gün boyunca Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek panellerde yabancı dil eğitiminin mevcut durumu ortaya konularak, güçlü yönleri ve sınırlılıkları aktarılarak çözüm önerileri sunulacak.

“Geleceğimize değer katacak önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yapıyoruz”

Etkinliğin açılış töreninde konuşan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yabancı dil öğrenimi konusunda bir araya gelindiği bu toplantıya ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Uzun, “Yabancı dil konusunun çok boyutlu bir mesele olduğunu biliyoruz. Öğretmen niteliği, müfredat tasarımı, çocukların dile maruz kalma ortamlarının çeşitlendirilmesi gibi birçok faktör dil öğretiminde etkili olmaktadır. Ayrıca, teknolojinin dil öğrenimindeki rolünü ve dijital öğrenme platformlarının kullanımını da diğer bir önemli konu olarak önümüzde durmaktadır” dedi.

“Birlikte çalışıp, birlikte yol almak bizleri başarıya ulaştıracaktır”

Kültürel ve ekonomik etkileşimlerin arttığı bir çağda yaşadığımızı da aktaran Rektör Uzun, “Dil bariyerlerini aşmak ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmak için yabancı dil becerilerine sahip olmak hayati bir gereklilik haline gelmiştir. Bu nedenle, yabancı dil eğitimi alanında karşılaştığımız zorlukları ele almak ve etkili çözümler geliştirmek büyük önem taşımaktadır. İşte bu noktada 2 gün boyunca burada konuşulacakları oldukça önemli buluyorum. ‘Birlikte çalışma ve birlikte yol alma’ anlayışıyla farklı görüş açılarıyla aktarılan konuların sürece değerli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“15’inci toplantımızı rekor bir katılımla gerçekleştiriyoruz”

Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Platformu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Enginarlar ise toplantıya olan ilgiye atıfta bulunarak “Rekor bir katılımla bu toplantıyı düzenliyoruz. Bu alanda olan sorunların çok olduğundan ziyade daha iyiye ulaşmak için gösterilen hassasiyetin bir sonucu olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yabancı dil eğitimiyle ilgili konuşulacak çok konunun olduğunu kaydeden Enginarlar, “Bu dinamik süreçte ülkemize daha iyi insan gücü yetişmesinde katkı sunmak istiyoruz. Burada alınan kararlar tavsiye mahiyetinde oluyor ve sürecin iyileştirilmesi için oldukça önemli buluyorum” şeklinde konuştu.

“Yabancı dil öğrenimi üzerinde ciddiyetle durulması gerekiyor”

BARÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk de Türkiye’de üzerinde ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir konuda gösterilen gayrete dikkat çekti.

Şentürk, “Yabancı dil öğretimi için yükseköğretim artık eğitim-öğretim alanında son çıkış olmakta ve bizlerin verdiği eğitim son derece önem arz etmektedir. Her yıl toplantılarımızda olduğu gibi bu yılki toplantımızı da verimli bir şekilde gerçekleştirmek, çözüm önerilerimizi ve iyi uygulama örneklerimizi birbirimizle paylaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Toplantının açılış töreninde BARÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Reha Sarıkaya ile Dr. Öğr. Üyesi Ceren Doğan tarafından gerçekleştirilen müzik sunumu büyük beğeni topladı.

Toplantıya alandaki önemli kurum ve kuruluşlar da destek veriyor

BARÜ Kutlubey Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu ile birlikte 11 ayrı salonda eş zamanlı gerçekleştirilen toplantılar alandaki önemli kurum ve kuruluşlar tarafından da destekleniyor. Süreç içerisinde yapılan sunumlarla görüş alışverişinde bulunan etkinlikte açılan stantlarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veriliyor. 15. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısının sponsorları arasında Burlington English, Cambridge, English Central, ETS Global, ILS WEXT, Macmillan Education, Mc Graw Hill, NSLS Education, National Geographic Learning, Oxford University Press, Pearson ve Regional English Language Office yer alıyor.