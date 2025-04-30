Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Avrupa Birliği (AB) destekli projesinde kültürel mirasın dijital teknolojilerle belgelenmesi ve korunmasına yönelik yapılacaklar değerlendirildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile Sanat Tarihi Bölümünün ortağı olduğu "Arkeolojide Kültürel Mirası Belgelemek ve Sunmak İçin Modern Araçlar" başlıklı Avrupa Birliği (AB) projesinde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda KA220 - DigiArcheoSpace Erasmus+ projesinin ikinci toplantısı BARÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İki gün süren program; Bulgaristan, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya’dan gelen proje ortaklarının yer aldığı oturumla başladı. Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonunda bir araya gelen katılımcılar, kültürel mirasın belgelenmesi ve dijital teknolojilerle korunmasına yönelik çalışmalarına dair sunumlar yaptı. Arkeolojik eserlerin korunması noktasında kullanılan yeni yöntem ve uygulamalar anlatılarak bilgi paylaşımında bulunuldu.

Programın ikinci oturumunda Filyos Belediye Başkanı Erol Acar ziyaret edilerek Filyos’un arkeolojik mirasına yönelik farkındalığı artıracak çalışmalar ve etkinliklerin planlamaları ele alındı. Toplantının ardından BARÜ Sanat Tarihi Bölümünden Prof. Dr. Şahin Yıldırım ile Dr. Öğr. Üyesi Ali Bora’nın rehberliğinde Tios Antik Kenti’ne teknik bir gezi gerçekleştirilerek çeşitli incelemeler yapıldı.

Son oturumda ise genel bir değerlendirme yapılarak projenin bir sonraki toplantısının 25-26 Eylül 2025 tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın başkenti

Üsküp’te düzenleneceği paylaşıldı.

Bulgaristan Primorsko Tarih Müzesinin yürütücü, BARÜ ile birlikte Bulgaristan Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi, Makedonya Üsküp Aziz Kiril ve Metodius Üniversitesi, Hırvatistan Etnoloji ve Folklor Araştırmaları Enstitüsü ile Bulgaristan Bilgisayar Bilimleri Öğrenci Topluluğunun paydaş olarak yer aldığı projede çalışmalar, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.